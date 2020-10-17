MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriFenerbahçe Opet 3-0 Galatasaray HDI Sigorta
GeriVoleybol Fenerbahçe Opet 3-0 Galatasaray HDI Sigorta
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Voleybol
AA
Haber Giriş: 17.10.2020 - 22:45 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Opet 3-0 Galatasaray HDI Sigorta

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe Opet 3-0 Galatasaray HDI Sigorta
Abone Olgoogle-news

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Gül

Fenerbahçe Opet: Mihajlovic, Dicle Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Cansu Çetin)

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Selin Arifoğlu (Gizem Güreşen, Nilay Karaağaç, Beren
Yeşilırmak, Sude Hacımustafaoğlu, Elifsu Ericek, Sezen Keskekoğlu)

Setler: 26-24, 25-16, 25-21

Süre: 86 dakika (32, 26, 28)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle