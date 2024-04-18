Fenerbahçe - Olympiakos maçında Ferdi Kadıoğlu'na özel takip

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 3-2'nin rövanşında bu akşam Olympiakos'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu yakından takip edilecek.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Arsenal futbol operasyonunda görev yapan yetkili bir isim, milli futbolcuyu izlemek için Kadıköy'de olacak.

İki sezondur performansıyla dev kulüplerin radarına giren Ferdi Kadıoğlu ile Arsenal'in yakından ilgilendiği biliniyordu.

Bu sezon 44 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 3 gol atıp 4 asist yaptı.