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Fenerbahçe - Olympiakos maçında Ferdi Kadıoğlu'na özel takip

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#Transfer#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe - Olympiakos maçında Ferdi Kadıoğluna özel takip
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 18:56

Bu akşam Olympiakos ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nu Premier Lig devi takip edecek.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 3-2'nin rövanşında bu akşam Olympiakos'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu yakından takip edilecek.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Arsenal futbol operasyonunda görev yapan yetkili bir isim, milli futbolcuyu izlemek için Kadıköy'de olacak.

İki sezondur performansıyla dev kulüplerin radarına giren Ferdi Kadıoğlu ile Arsenal'in yakından ilgilendiği biliniyordu.

Bu sezon 44 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 3 gol atıp 4 asist yaptı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu

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