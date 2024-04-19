Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası ortaya çıktı! Bu sezon kabusu oldu, Bonucci penaltı için girdi ama...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk etti. Normal süresi 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle biten maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol olmadı ve penaltılara geçildi. Penaltılarda rakibine 3-2 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti.

Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolakis, bugüne kadar kariyerinde 18 penaltı golü yemiş ve 2 penaltı kurtarmıştı. Bugün Fenerbahçe’nin 3 penaltısını kurtardı. Fenerbahçe, kaçırdığı 3 penaltının 3’ünü de Tzolakis’in soluna attı. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Bonucci penaltı atışından yararlanamadı.

İşte Fenerbahçe'nin penaltı istatistikleri...

LİGDE 15. SIRADA YER ALIYOR

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 16 penaltının 11'inde topu ağlara gönderirken 5'inden faydalanamadı. Sarı-lacivertliler penaltıyı gole çevirmede yüzde 68.8'lik gol oranı yakaladı. Ligde 20 takım arasında en çok penaltıyı kullanan Fenerbahçe, penaltıyı gole çevirmede ise 15. sırada yer aldı. Şampiyonluk mücadelesi verdiği rakibi Galatasaray'da ise kullandığı 13 penaltıda yüzde 76.9'luk gol oranı yakaladı.

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EN ÇOK PENALTI KULLANAN TADİC

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Dusan Tadic, Konferans Ligi çeyrek finalinde seri penaltı atışlarında ilk penaltıdan yararlanamadı. Dusan Tadic'in Fenerbahçe formasıyla yakaladığı penaltı istatistikleri dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu en çok penaltı kullanan oyuncu konumunda. Tecrübeli futbolcu, Gaziantep, İstanbulspor, Beşiktaş maçında kullandığı penaltıdan yararlanamamıştı. Tadic, Avrupa'da ise Spartak Trvana ile oynanan maçta penaltıyı da filelerle buluşturamamıştı. Sırp futbolcu, takımı gerideyken penaltı kaçırmamasıyla dikkat çekiyor. Yararlanamadığı penaltıların hepsinde sarı-lacivertliler skoru önde götürüyordu. Kullandığı 14 penaltının 10'unu filelerle buluşturan Tadic, yüzde 71.4'lük gol oranı yakaladı.

EN İYİ ORAN BATSHUAYİ'DE

Bu sezon sonrada oyuna girip attığı gollerle adından söz ettiren Michy Batshuayi, sezon genelinde penaltılarda en çok isabet oranı yakalayan isim oldu. Belçikalı yıldız, kullandığı 6 penaltının sadece 1 tanesini kaçırarark yüzde 83.3'lük bir başarı elde etti. Tek kaçırdığı penaltıyı Kasımpaşa karşısında kaçırmıştı. Avrupa'da bu sezon penaltı kullanmayan gölcü, Konferans Ligi çeyrek final'inde Olympiakos'a karşı seri penaltı atışlarında topu filelerle gönderdi. Mevkidaş'ı Edin Dzeko ise 3 penaltının 2'sini gole çevirerek yüzde 66.7'lik bir isabet oranı yakaladı.

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YALNIZCA 1 KEZ KAÇIRDI AMA SERİ ATIŞLARDA...

Mücadelenin 120. dakikasında penaltı atışları için oyuna dahil olan Leonardo Bonucci, 19 yıllık kariyeri boyunca sadece 6 penaltı atışı kullanması dikkatleri çekti. Kullandığı 6 penaltının 5'ini gole çevirirken 1 tane penaltı atışından yararlanamadı. Çeyrek Final'de Olympiakos'a karşısında seri penaltı atışlarında takımının son penaltısını kaçıran İtalyan oyuncu, seri penaltı atışlarında 3. defa beyaz noktada kritik hata yaptı. Daha önce 2013 FIFA Konfederasyonlar Kupası yarı final müsabakasında İspanya karşısında İtalya'nın son penaltı vuruşundan yararlanamamış ve İspanya finale yükselmişti. Aynı şekilde Euro 2016'da Almanya karşısında takımının 5. seri penaltı atışından faydalanamamış ve İtalya 7-6'lık skorla turnuvaya veda etmişti. Euro 2020'de ise yarı final'de İspanya ve final'de İngiltere olmak üzere seri penaltı atışlarında kullandığı iki penaltıyı da gole çevirerek takımın şampiyonluğa uzanmasında pay sahibi olmuştu.

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İSMAİL KARTAL MAÇTAN SONRA NE DEMİŞTİ?

Yüzdesel olarak en az penaltı kaçıran oyuncular, penaltıları atamadı. Tadic, Bonucci çok kariyerli oyuncular ve penaltılarda hep başarılı olmuşlardır. Bugün maalesef yapamadılar. Üzgünüz, önümüze bakıyoruz.