Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası İsmail Kartal'a 'değişiklik' eleştirisi: 'Altın tepside sundu, büyük hata...'

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, normal süresi ve uzatmaları 1-0 biten maçta Olympiakos'a penaltılarda yenildi ve Avrupa'ya veda etti.

TEPKİ ÇEKEN DEĞİŞİKLİKLER

Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elenmesinin ardından İsmail Kartal'ın yaptığı değişiklikler çok konuşuldu.

Kartal, maça ilk dokunuşunu 74. dakikada Edin Dzeko'yu kenara alıp Batshuayi'yi oyuna sokarak yaptı.

Deneyimli teknik adam 86. dakikada Fred ve İrfan Can Kahveci'yi çıkarıp Zajc ve Cengiz Ünder'i oyuna sürdü.

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FRED TEPKİ GÖSTERDİ

86. dakikada kenara alınan Fred, yedek kulübesine geldiği sırada değişikliğe jest ve mimikleriyle tepki gösterdi.

Hürriyet yazarlarından Uğur Meleke ve Güntekin Onay ise mücadeleyi ve bu değişiklikleri değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: TUR DEĞİŞİKLİKLERDEN SONRA GİTTİ

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Dzeko, İrfan Can ve Fred’siz takım daha renksizdi ve Olympiakos’u ortak etti oyuna. Fenerbahçe-Olympiakos eşleşmesini ilk 60, sonraki 120 ve uzatmalardaki 30 dakika olarak üç parçada ele almamız gerek. Pire’deki ilk 60 dakikada sahada adeta tek bir takım vardı, o da Olympiakos’tu. Kartal’ın Fred-İsmail’i kulübede oturtup maça Krunic-Zajc’la girmesi, kâbus gibi bir devre oynanmasına rağmen ikinci yarıya da bu ikiliyle başlaması büyük bir hataydı. Yunanistan’da 60’ta İsmail-Fred girdikten sonra Fenerbahçe bu eşleşmeye dahil oldu adeta. Sarı-lacivertlilerin 3-0 geride başladığı, üstelik de bu dezavantajı çözmek için yalnızca 120 dakikasının olduğu bir tura dönüştü bu.

KONTROLÜ HiÇ BIRAKMADI AMA...

Ferdili-Fred’li-İsmail’li sonraki 120 dakikada iki takım vardı artık sahada. Pire’de 60’ta rüzgârı kendi lehine çeviren sarı-lacivertli temsilcimiz, dün gece normal sürenin bitimine kadar hemen hemen hiç bırakmadı kontrolü. Sebebi de basitti: Olympiakos’un oyun ve oyuncu yapısı topa muhtaç. Çift santrforla (El Kaabi ve Jovetic’le) ve iki hücumcu kanatla (Fourtounis- Masouras/Podence) oynuyorlar. Arkalarındaki Chiquinho da aslında bir on numara. Bu kaliteli ön grup, topa sahip olduğunda herkese problem çıkarabilir.

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Ama meşin yuvarlağı siz talep ederseniz, siz önde baskı yaparsanız, siz cesur olursanız topsuz oyunu kusursuz oynayabilecek bir takım değil Olympiakos. Fenerbahçe dün maça as kadroyla çıktı, 90 dakika boyunca büyük takım davranışı gösterdi, topu talep etti, o yüzden de adeta 3 sayı geride başladığı eşleşmeyi uzatmalara taşımayı başardı zaten.

BiRi YA DA iKiSi KALAMAZ MIYDI?

Dün normal süre 1-0 sonuçlandıktan sonra ise apayrı bir müsabaka başladı Kadıköy’de. Sarı-lacivertliler daha yorgun gözüktüler bu son otuz dakikada. Daha kopuk bir futbol vardı sahada. Üçü de üzgün bir biçimde oyundan çıkan Dzeko, İrfan ve Fred’siz takım daha renksizdi ve Olympiakos’u ortak etti oyuna. Bu futbolcuların hiç olmazsa biri ya da ikisi acaba 120 dakikayı tamamlayamazlar mıydı? Fred’in çıkmak istemediği netti vücut dilinden. Zira onlar sahadayken hem Fenerbahçe daha iyi oynuyordu, hem de penaltılarda kalitelerine ihtiyaç duyuldu bu isimlerin.

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GÜNTEKİN ONAY: BU HİÇ OLMADI, TURU ALTIN TEPSİDE SUNDU

F.Bahçe, gücünün ve kalitesinin rakibinden her alanda üstün bir takım olduğunun farkında değil miydi acaba? Fenerbahçe, kadro kalitesi ve genişliği olarak tartıya koyarsak, Olympiakos’dan çok daha kaliteli bir takım. Dün 1 pozisyon dışında Yunan temsilcisinin Kadıköy’de Fenerbahçe kalesine etkili hücum yaptığına tanıklık etmedik. Ofansif olarak bu kadar etkisiz bir takıma karşı Fenerbahçe ilk yarıda coşkulu ve baskılı oynasa da 2’nci yarıda ve uzatma bölümlerinde üretkenlik sağlayamadı.

2. GOL GELMEYiNCE...

Olympiakos’un savunma hattı da çok güçlü değil. Özellikle çift sarı kartla oyundan atılan genç stoperleri Ntoi, çok sakar ve sürekli hata yapan bir oyuncu. Buna rağmen 2’nci golü bulacak çok net pozisyonları üretemedik.

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74’te yapılan 3 değişiklik ise kanımca çok radikal bir hamle oldu. İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin hücumdaki en etkili, golü atan İrfan Can’ı, sahadaki varlığı ile dahi rakibi tehdit eden Dzeko’yu ve sezonun tartışmasız en vazgeçilmez ismi Fred’i oyundan aldı.

3 iSMiN ÇIKMASI HATAYDI

F.Bahçe, gücünün ve kalitesinin, rakibinden oyun olarak da her alanda üstün bir takım olduğunun farkında değil miydi acaba? En azından İsmail Kartal değildi galiba... İlk maçta Ferdi. Fred ve İsmail’i yedek oturtup rakipten 3 gol yedikten sonra hamleleri yapması ne kadar yanlış ise dün akşam da 3 değerli oyuncuyu aynı anda çıkartması da hataydı.

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Fenerbahçe güle oynaya rahatlıkla geçmesi gereken bir turu Olympiakos’a adeta altın tepsi ile sundu.

Maç penaltılara gittikten sonra her şey olabilir. Genellikle de maçı penaltılara götürmek isteyen taraf psikolojik olarak daha avantajlıdır.

Dün Olympiakos kalecisi penaltılarda 3 gole izin vermeyerek geceye damgasını vurdu. Fenerbahçe bu turu erken gol bulmasına rağmen Kadıköy’de böyle müthiş bir taraftarın önünde asla kaybetmemeliydi. 2’nci yarı ve uzatmalarda tur ve 2’nci gol için gerekli kararlılığı ne yazık ki göremedik. Yazık, büyük bir fırsatı tepti F. Bahçe.