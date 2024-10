Fenerbahçe - Manchester United maçı öncesi İngilizleri endişe sardı: Galatasaray gibi olur | En dikkat edilmesi gereken isim...

Haberin Devamı

Geride bıraktığımız hafta Samsunspor deplasmanından 2-2’lik beraberlikle dönerek zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Manchester United ile oynayacakları maça odaklandı. Ülker Stadı'nda taraftarının da desteğiyle Kırmızı Şeytanlar’ı yenmek isteyen sarı-lacivertli ekip, tüm hesapları mutlak galibiyet üzerine kurdu. Avrupa’da namağlup ilerleyen Jose Mourinho ve öğrencileri, Premier Lig devini gözüne kestirdi. İngiliz gazeteciler, her iki takımın son dönemdeki performansı ve güçlü yönleriyle ilgili analizlerini aktardı. Meslektaşlarımız, Kadıköy’deki tribün atmosferine ise ayrı bir parantez açtı.

İNGİLİZ MUHABİRLERİN ZORLU 90 DAKİKA ÖNCESİ AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

GEORGE CUMMINS (BBC SPORT):

“MOURINHO’NUN OYNATTIĞI FUTBOL ÇOK AKICI DEĞİL AMA KAZANMAYI BİLİYOR”

Öncelikle İstanbul'da olmanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu söylemek istiyorum. Beşiktaş ve Galatasaray’ın sahasında birçok maç izleme şansım olmuştu. Fenerbahçe'de de mükemmel bir atmosfer olacağını tahmin ediyorum. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın büyük sağanak yağış altında 3-3 berabere kaldığı maç kadar gürültülü olmasını umuyoruz. Bu maç şimdiye kadar bir futbol maçında gördüğüm en yağışlı maçtı. Galatasaray taraftarları, ellerinde "cehenneme Hoş geldiniz" yazılı pankartlarla maç öncesi muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Mücadelede Edin Dzeko ve Dusin Tadic'i izlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İkisinin de Premier Lig'de başarılı dönemleri oldu. Fred ve Amrabat'ın da iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. Diğer yandan Jose Mourinho’nun Tottenham menajeri olarak görev yaptığı dönemi takip etme zevkine eriştim. Mourinho, resmen gişe rekorları kırıyordu. Röportajları ve basın toplantıları her hafta İngiltere'de manşetlere taşınıyordu. Mourinho’nun oynattığı futbol belki çok akıcı değil ama kazanmayı biliyor.

“GÜNÜNDE OLDUKLARINDA MANCHESTER CITY’Yİ BİLE YENEBİLECEK KAPASİTEDELER”

Manchester United, teknik direktör Erik Ten Hag yönetiminde çok öngörülemeyen bir takım haline geldi. Hangi Manchester United'ın sahaya çıkacağını asla bilemezsiniz. Bu nedenle onları izlemekten gerçekten keyif alıyorum. Manchester United'da cezalı olan Bruno Fernandes forma giyemeyecek ancak Rashford, geçen hafta Brentford karşısında ikinci yarıda harika bir performans sergiledi. Rashford, kötü bir yıl geçirdi ama Garnacho ile birlikte gerçekten tehlikeli olabilir. Garnacho, şu anda iyi oynuyor. Gününde olduklarında geçen sezon FA Kupası finalinde yaptıkları gibi Manchester City'yi yenebilecek kapasitedeler. Bazıları cumartesi günü Brentford'a karşı oynadıkları maçın ikinci yarısının bu sezonki en iyi performansları olduğunu söylüyor. Diğer yandan sadece bir ay önce Tottenham'a karşı kötü oynadılar ve Old Trafford'da 0-3 kaybettiler.

MARK CRITCHLEY (THE ATHLETIC):

“MANCHESTER UNITED, GEÇEN SEZON OLDUĞU KADAR İSTİKRARSIZ GÖRÜNÜYOR”

Manchester United, Premier Lig’e karmakarışık bir şekilde başladı. Dürüst olmak gerekirse Manchester United, geçen sezon olduğu kadar istikrarsız görünüyor. Teknik direktör Erik ten Hag'ın eleştirilere maruz kalmamak için gelişme belirtileri göstermesi gerekiyor. Ten Hag, yaz aylarında teknik direktörlük görevinden alınmaktan kıl payı kurtulmuştu. Ayrıca Ekim ayındaki milli ara öncesinde ve sonrasında geleceği hakkında çok sayıda spekülasyon vardı. Ancak cumartesi günü Brentford'a karşı alınan galibiyet baskıyı bir nebze olsun azalttı. Avrupa Ligi'nde üç puan kazanmak ona yardımcı olacaktır. Twente ve Porto karşısında alınan iki beraberlik hayal kırıklığı yaratan sonuçlardı ancak performanslar da son derece kötüydü. Manchester United'ın bu turnuvayı kazanma konusunda favori olma ününe uygun hareket etmek istiyorsa daha iyi oynamaya başlaması gerekiyor.

“BRUNO FERNANDES’İN YOKLUĞUNDA YARATICILIKTAN YOKSUN KALABİLİR”

Manchester United'ın oyun tarzı çok kaotik olabiliyor. Bunu geçen sezon Galatasaray'a karşı oynanan maçlardan da hatırlayabilirsiniz. Ancak hızlı ve direkt bir oyun tarzının Rashford, Garnacho ve Hojlund gibi oyunculara daha uygun olduğu söylenebilir. Bu üç futbolcu da Brentford karşısında gerçekten etkileyiciydi. Özellikle Hojlund ve Garnacho, çok genç ve tecrübesizler ama hızla gelişiyorlar ve tehlikeli olabilirler. Cezalı olan ve bu sezon şu ana kadar genel olarak en iyi performansını gösteremeyen Bruno Fernandes sahada olmayacak. Yine de Bruno Fernandes’in yokluğunda Manchester United yaratıcılıktan yoksun kalabilir. Christian Eriksen'in kaptanın yokluğunda bir şeyler yapması gerekecek. Christian Eriksen, çok iyi oynuyor ancak topa sahip olma konusunda zayıf.

“KİMSE MANCHESTER UNITED İÇİN BU GECENİN KOLAY GEÇECEĞİNİ BEKLEMİYOR”

Fenerbahçe'nin geçen sezon Süper Lig şampiyonluğunu kıl payı kaçırdıktan sonra bir sonraki adımı atmak için Mourinho'yu görevlendirdiğini biliyorum. Bu içine girilmesi zor bir durum çünkü beklentiler en başından itibaren yüksek. Yine de Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi'ne katılamamaktan ve bir maç eksiği olmasına rağmen şimdiden zirvenin sekiz puan gerisinde olmaktan dolayı biraz hayal kırıklığına uğradığını düşünüyorum. Jose Mourinho'nun teknik direktörlük tarzını Manchester'da herkes iyi biliyor. İşe yaraması için kulüpteki herkesin buna destek olması gerekir. Mücadelede etkili olabilecek oyunculara gelince Manchester United, Fred ve Sofyan Amrabat'a çok dikkat edecek. Edin Dzeko, İngiliz futbolunda her zaman biraz hafife alındı ancak 38 yaşında olmasına rağmen hala kaliteli bir forvet. Ülkemizde Türk futboluna ve taraftarlarınızın yarattığı atmosfere büyük saygı var. Kimse Manchester United için bu gecenin kolay geçeceğini beklemiyor. Sahada Manchester United'ın üstünlük sağlayacağını düşünüyorum ancak tribünlerde Fenerbahçe taraftarları işleri çok zorlaştırabilir.

KEIR RADNEDGE (WORLD SOCCER MAGAZINE):

“FENERBAHÇE’NİN ENDİŞELENMESİ GEREKEN OYUNCU GARNACHO”

Manchester United’ın bu sezon Premier Lig’de ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki performansları hayal kırıklığıydı. Manchester United’ın on yıldır yaşadığı sorun beklenti düzeyinin her zaman takımın kalitesinden çok daha yüksek olmasıydı. Maça gelince Fenerbahçe’nin endişelenmesi gereken oyuncu hızı ve yetenekleri nedeniyle Garnacho’dur. O, önümüzdeki yıllarda Manchester United için çok önemli bir oyuncu olacak. Diğer yandan Fenerbahçe'nin taraftar gücü Avrupa'nın her yerinde meşhurdur ve bu güç her zaman en az bir gol değerindedir. Manchester United, bu yüzden dikkatli olmalı yoksa dağılır gider!