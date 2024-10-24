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Galatasaray'ın Elfsborg zaferinin ardından ülke puanı güncellendi! 'Fırsat haftası' için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in maçları kritik...

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#Ülke Puanı#GALATASARAY#FENERBAHÇE
Galatasarayın Elfsborg zaferinin ardından ülke puanı güncellendi Fırsat haftası için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehirin maçları kritik...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 09:10

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Galatasaray'ın Elfsborg'u mağlup etmesinin ardından UEFA Ülke Puanı Sıralaması da güncellendi. Çekya'dan Sparta Prag'ın kayıp yaşadığı hafta Türkiye için fırsata dönüşebilir. İşte detaylar...

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Elfsborg ile kozlarını paylaştı. Sarı - kırmızılılar, rakibini 4-3 mağlup etti ve puanını 7'ye yükseltti.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi, Pettersson (k.k), Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün kaydetti.

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GÖZLER ÜLKE PUANINDA

Galatasaray'ın zaferi sonrası gözler UEFA Ülke Puanı Sıralaması'na çevrildi.

SPARTA PRAG 5 GOLLE YENİLDİ

Türkiye'nin önündeki rakibi Çekya'nın temsilcilerinden Sparta Prag, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City deplasmanına çıktı. İngiliz devi, Sparta Prag'ı 5-0 mağlup etti.

Bu skorun ardından Sparta Prag'dan puan katkısı alamayan Çekya, 40.450'de kaldı. Türkiye ise Galatasaray'ın galibiyetiyle birlikte puanını 37.700 yaptı.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'İN MAÇLARI KRİTİK

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Avrupa'da mücadele eden diğer temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir ise maçlarını bugün oynayacak.

Sarı - lacivertliler, Kadıköy'de Manchester United'ı ağırlayacak. Siyah - beyazlılar, Fransa'da Lyon'la karşılaşacak. Başakşehir ise Slovenya'da Celje'nin konuğu olacak.

Ekiplerimizin maçlarından galibiyetle ayrılması ve Çekya takımlarının olası kayıpları durumunda 3. hafta Türkiye için fırsata dönüşebilir.

İŞTE ÜLKE PUANINDAKİ SON DURUM

1 - İngiltere 92.732

2 - İtalya 81.481

3 - İspanya 76.275

4 - Almanya 74.285

5 - Fransa 61.807

6 - Hollanda 56.733

7 - Portekiz 53.016

8 -Belçika 46.000

9 - Çekya 40.450

10 - Türkiye 37.700

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#Ülke Puanı#GALATASARAY#FENERBAHÇE

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