Galatasaray'ın Elfsborg zaferinin ardından ülke puanı güncellendi! 'Fırsat haftası' için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in maçları kritik...

Haberin Devamı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Elfsborg ile kozlarını paylaştı. Sarı - kırmızılılar, rakibini 4-3 mağlup etti ve puanını 7'ye yükseltti.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi, Pettersson (k.k), Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün kaydetti.

GÖZLER ÜLKE PUANINDA

Galatasaray'ın zaferi sonrası gözler UEFA Ülke Puanı Sıralaması'na çevrildi.

SPARTA PRAG 5 GOLLE YENİLDİ

Türkiye'nin önündeki rakibi Çekya'nın temsilcilerinden Sparta Prag, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City deplasmanına çıktı. İngiliz devi, Sparta Prag'ı 5-0 mağlup etti.

Bu skorun ardından Sparta Prag'dan puan katkısı alamayan Çekya, 40.450'de kaldı. Türkiye ise Galatasaray'ın galibiyetiyle birlikte puanını 37.700 yaptı.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'İN MAÇLARI KRİTİK

Haberin Devamı

Avrupa'da mücadele eden diğer temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir ise maçlarını bugün oynayacak.

Sarı - lacivertliler, Kadıköy'de Manchester United'ı ağırlayacak. Siyah - beyazlılar, Fransa'da Lyon'la karşılaşacak. Başakşehir ise Slovenya'da Celje'nin konuğu olacak.

Ekiplerimizin maçlarından galibiyetle ayrılması ve Çekya takımlarının olası kayıpları durumunda 3. hafta Türkiye için fırsata dönüşebilir.

İŞTE ÜLKE PUANINDAKİ SON DURUM

1 - İngiltere 92.732

2 - İtalya 81.481

3 - İspanya 76.275

4 - Almanya 74.285

5 - Fransa 61.807

6 - Hollanda 56.733

7 - Portekiz 53.016

8 -Belçika 46.000

9 - Çekya 40.450

10 - Türkiye 37.700