Fenerbahçe maçında tepki çeken hareketi hakkında: Serdar Dursun'la konuştum...

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Bu sezon Fatih Karagümrük'te oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Can Keleş, Fenerbahçe maçıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Serdar Dursun'la aralarında geçen konuşmayı aktaran Can, Süper Lig'de en beğendiği oyuncuyu açıklarken şampiyonluk yarışı hakkında da konuştu.

Karagümrük'ün 22 yaşındaki oyuncusu Can Keleş'in Fanatik'e yaptığı açıklamalar şöyle:

"SERDAR DURSUN'LA KONUŞTUM"

Fenerbahçe maçından önce Serdar Dursun'la aranızda bu maça dair bir konuşma geçti mi?

"Serdar Dursun'la Fenerbahçe maçından önce konuştum. Müsabakadan önce, taraftarların çok güçlü olduğunu söyledi. Fenerbahçe çok büyük bir camia tabii ki. İlk 15-20 dakika çok önemli dedi. Eğer o dakikalarda bir gol yemezsek ve biz gol atarsak taraftarlar takımı daha fazla baskı altına alırlar dedi. Maçtaki ilk golü biz attık, hatta ben attım o golü."

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"O ANDA KENDİLİĞİNDEN GERÇEKLEŞTİ HER ŞEY"

Fenerbahçe maçında attığın golün ardından bir sevinç gösterisi yaptın. O anlarda tam olarak ne istedin, o hareketi daha önce planlamış mıydın?

"Golden sonra sevincim biraz değişikti ama o maçta çok fazla duygu vardı. Fenerbahçe maçında kötü bir şey düşünerek o gol sevincini yapmadım. Camiaya karşı bir hareket değildi. Gol attığım için çok mutlu oldum. Genç bir futbolcuyum, bazen bu tür şeyler olabiliyor. Maçtan önce gol atarsam böyle bir sevinç yapacağım diye düşünmedim, o anda kendiliğinden gerçekleşti her şey. Golü attığım için mutluydum ama keşke o gün Kadıköy'de maçı kazansaydık, en azından 1 puan alsaydık güzel olurdu."

"UZUN VADELİ PLANLARIM YOK"

Karagümrük'te devam etme düşüncen var mı?

"Öncelikle ben Karagümrük'ün futbolcusuyum. Şu anda tam anlamıyla buraya odaklandım. Kendimi geliştirmek için hep çalışıyorum. Uzun vadeli planlarım yok, geleceğime adım adım bakıyorum. İlerde ne olur? Onu bize zaman gösterecek."

Şota Arveladze, takımın başına geçtikten sonra neler değişti, takıma neler kattı?

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Onun hakkındaki düşüncelerini de almak isterim. Şota Hoca, Türkiye'de çok tanınan ve büyük bir isim. Geldiğinden beri, bir planı olduğunu bize gösterdi ve herkesin kafasına bu planı anlamasını istiyor. Bunu da çok iyi yapıyor. Geldiğinden beri özellikle benimle çok fazla konuştu. Bundan dolayı ona teşekkür ediyorum. İnşallah sezon sonunda da istediğimiz noktada olacağız."

"ÜLKEM İÇİN OYNAMAYI ÇOK İSTERİM"

Türk Milli Takımı'ndan teklif gelirse kabul eder misin?

"Türkiye büyük bir ülke ve ben, ülkem için oynamayı çok isterim. Bayrağımı göğsümde taşımak benim için çok önemli. Eğer böyle bir teklif gelirse tabii ki kabul ederim ve ülkeme en iyi şekilde destek olmayı isterim. Türkiye Milli Takımı'nda oynamak benim hedeflerimden birisi."

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ŞAMPİYONLUK YARIŞI HAKKINDA

Süper Lig'de şu anda Fenerbahçe ve Galatasaray arasında çok zorlu bir şampiyonluk yarışı var. Sen iki takıma karşı da oynamış bir futbolcu olarak, hangisini daha avantajlı görüyorsun?

"İkisi de çok büyük camia ve şu anda kafa kafaya gidiyorlar. Şu anda bir şey söylemek yanlış olur. Kim daha iyiyse o şampiyon olacaktır sezon sonunda. İki stadyumda da futbol oynadım ve gerçekten çok güçlü bir atmosfer vardı. Çok büyük taraftarları var. İki takım da gerçekten çok yüksek seviyedeler."

"FENERBAHÇE MAÇI ÖZELDİ"

Türkiye'de seni en çok etkileyen stadyum atmosferi hangisindeydi?

"Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynamak çok farklıydı. Fenerbahçe'ye gol attığım için değişik bir duygu yaşadım. Galatasaray da çok büyük bir camia. Beşiktaş'a karşı da oynadım ve 3-0 kaybetmemize rağmen çok iyiydi. Üçünden de çok etkilendim, ama iyi yönde bir etkilenmeydi bu durum. Ancak, Fenerbahçe'ye gol attığım için o maç özeldi diyebilirim."

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Türkiye'de kanat pozisyonunda oynayan en iyi oyuncu kim sence, gözüne hangi oyuncu daha fazla çarpıyor?

"Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu çok iyi, gollerini atıp asistlerini yapıyor. Onun dışında Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy var. Genç bir kardeşimiz. Ancak çok beğendiğim ve örnek aldığım bir futbolcu yok, çünkü ben kendime odaklanıyorum."

'EN BEĞENDİĞİM OYUNCU FRED'

Süper Lig'de en çok beğendiğin oyuncu kim?

"En çok beğendiğim futbolcu Fenerbahçeli Fred. Çok iyi bir futbolcu ve orta sahada takımı çok iyi yönlendiriyor. Tadic'i de beğeniyorum. Bunlar zaten lider oyuncular."

"DI MARIA'YA BENZETİYORUM KENDİMİ"

Peki, çocukluğunda kendine idol olarak aldığın bir futbolcu var mıydı?

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"Tabii ki vardı. Cristiano Ronaldo'yu hep izliyordum. Babama, 'Bu çok büyük bir futbolcu. Ben de böyle olacağım' diyordum. İdolüm Ronaldo'ydu..."

Ben seni Quaresma'ya daha fazla benzetiyorum aslında. Türk Quaresma diyorum senin için. Sen ne dersin?

"Quaresma'yla benzerlik gösterebilirim ama ben daha çok Di Maria'ya benzetiyorum kendimi. O daha fazla sprinter bir oyuncu benim gibi. Quaresma gibi teke tek oynamayı da seviyorum. Şov yapmayı da seviyorum. O halde hem Quaresma hem de Di Maria diyelim."

"HEP KISA VADELİ PLANLARIM VAR"

Geleceğe yönelik en büyük hedefin nedir?

Hep kısa vadeli hedeflerim var. Karagümrük'e ilk geldiğim zamanlarda ilk 11'de oynamak istedim. İdmanlarda en iyi seviyeye gelmeyi hedefledim ve ilk 11 oyuncusu oldum. İnşallah takıma faydalı olabilirim ve daha sonrasında neler olacağını göreceğiz.

"BENCİL BİR FUTBOLCU DEĞİLİM"

Son olarak bir şey eklemek ister misin?

Herkes nasıl bir oyuncu olduğumu görüyor. Takımımı başarılı olmasına yönelik oynuyorum. Bencil bir futbolcu değilim. Takıma katkı verip iyi bir yere taşıyabiliyorsam ne mutlu bana...