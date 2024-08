Fenerbahçe maçı öncesi Fransızlar Mourinho'dan çekiniyor! | 'Çılgın ve riskli bir maç' | Dikkat edilmesi gereken iki isim

Haberin Devamı

Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde bu sezon tüm kulvarlarda başarıya odaklanan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lille ile karşılaşacak. Süper Lig’deki ilk maçından galip gelerek formda olduğunu ortaya koyan sarı-lacivertliler, Fransız ekibini yenerek play-off turuna katılmayı hedefliyor. Taraftarının yarattığı atmosferle Lille karşısında sürprize yer vermek istemeyen Fenerbahçe, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Fransız medyasının önde gelen futbol muhabirleri, bugün Kadıköy’deki kritik 90 dakika öncesi değerlendirmelerde bulundu.

FRANSIZ GAZETECİLERİN “FENERBAHÇE-LİLLE” MAÇIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ ŞÖYLE:

OLIVIER FOSSEUX (LA VOIX DU NORD):

“FENERBAHÇE, JONATHAN DAVİD’E KARŞI DİKKATLİ OLMALI”

Lille, Bruno Genesio ile olumlu bir görüntü veriyor. Fenerbahçe ile oynanan ilk maça ciddi bir şekilde hazırlanarak kazandılar. Takımda iyi bir atmosfer var. Bence Fenerbahçe, antrenmanlarda çalışmalar yapan Jonathan David'e karşı dikkatli olmalı. Ayrıca Haraldsson ve Zhegrova, Genesio’nun hücumda kullanabileceği diğer iki isim. Lille, ayrıca Bafodé Diakité ile duran toplarda da avantajlı bir takım. Defansın merkezindeki oyuncu olan Diakité, düzenli olarak kafa golleri atıyor.

“DZEKO, TADİC VE SAİNT-MAXİMİN MÜKEMMEL HÜCUM OYUNCULARI”

İstanbul’daki maçta görev yapmak isterdim çünkü atmosferin olağanüstü olması bekleniyor. Fenerbahçe taraftarları, herkesçe biliniyor. Adil Rami, Simon Kjaer ve Burak Yılmaz gibi birçok eski Lille oyuncusu, stadyumun özel atmosferinden bahsetmişti. Atmosfer rövanş maçını etkileyebilir. Fenerbahçe, Avrupa’nın iyi takımlarından biri. Ayrıca üst düzey maçlar oynamaya alışkınlar. Fenerbahçe, José Mourinho ile şampiyonluk yaşamak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyecektir. Bu çok açık. Lille; Dzeko, Tadic ve Saint-Maximin'e karşı dikkatli olmalı. Üçü de mükemmel hücum oyuncuları ve aynı zamanda golcü isimler. İrfan Can Kahveci’nin serbest vuruşlarda usta olduğunu ilk maçta keşfettim. İrfan Can, gergin ve birbirine yakın giden bir maçın kilidini açabilir.

“SICAK BİR ATMOSFER OLACAK ANCAK AVANTAJ LİLLE’İN ELİNDE”

Sıcak bir atmosferin olacağı kesin. Florent Balmont gibi eski Lille oyuncusu, benimle sık sık bu atmosfer hakkında konuştu. Çünkü 2010 yılında Lille, Avrupa Ligi'nde İstanbul’daki maçta 1-1'lik skorla tur atlamıştı. Gerçekçi olacağım. Şimdilik Lille, bir gol önde. Lille'in böyle maçlarda tecrübeli olduğunu düşünüyorum. Lille ekibi, çok istikrarlı bir yaz dönemi geçirdi. İlk maçın kadrosunda yeni oyunculardan sadece Thomas Meunier vardı. Fenerbahçe, bu hafta sonu ligdeki maçını kazanarak güven ve ritim kazandı. Çok sıkı bir maç olacak fakat şimdilik avantaj Lille'in elinde. Geçtiğimiz sezon Lille, Avrupa Konferans Ligi play-off'unda Rijeka maçında da aynı durumu yaşamıştı. Lille, uzatmalarda tur atlamıştı. Bu senaryo bugün de gerçekleşebilir.

AURELIEN HELEVAUT (LA VOIX DES DOGUES):

“ZHEGROVA VE JONATHAN DAVİD, MAÇIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİREBİLİR”



Teknik direktör Bruno Genesio, Lille’e yeni geldi. Lille’in Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için İstanbul’da oynayacağı büyük bir maç var. Lille için önemli bir hafta olacak. Sezona iyi başlamak için önlerinde iki maç var. Orta sahada Benjamin Andre'nin orta koyacağı performansa ihtiyacımız olacak. Fenerbahçe, maçın gidişatını hızla değiştirebilecek Zhegrova ve Jonathan David'e dikkat etmek zorunda.



“MOURINHO HARİKA BİR HOCA VE TAKTİSYEN”



José Mourinho harika bir antrenör ve ünlü bir taktisyen. Türk takımlarıyla oynamak hiçbir zaman kolay olmadı. Fenerbahçe, 2023/2024 sezonunda harika bir sezon geçirdi. Bana göre tehlikeli oyunculardan olan Edin Dzeko, çok tecrübeli bir forvet. Dusan Tadic, iyi bir oyun vizyonuna sahip ve hızlı bir şekilde öne çıkıyor. Benim için en büyük tehdit ise Ligue 1'de de iyi bilinen bir oyuncu olan Fransız Allan Saint-Maximin’dir. O, sadece hızını kullanarak maçın gidişatını değiştirebilir.

“LİLLE, TÜRK ATMOSFERİNDEN ETKİLENECEKTİR”



Türk atmosferi dünyanın en güzel atmosferleri arasındadır. Maça odaklanmamız gerekecek ama Lille’in atmosferden etkileneceğini düşünüyorum. Lille, avantajlı ancak atmosfer ve rövanş maçının Türkiye'de olması rakip oyuncular için gerçek bir avantaj. Türk taraftarların ilk saniyeden son saniyeye kadar zorlayacağını biliyoruz. Bu durumdan nefret etsek de çılgın ve riskli bir maç olacağının farkındayız. Deplasmana gidecek olan az sayıdaki Lille taraftarına özel olarak teşekkür etmek istiyorum.



JOEL DOMENİGHETTİ (L’EQUİPE):



“JOSE MOURİNHO’NUN GİTTİĞİ HER KULÜP BİR KUPA KAZANIR”



Teknik direktör Bruno Genesio; Lyon, Beijing Guoan ve Rennes gibi takımlarda çalışmış büyük deneyime sahip teknik direktördür. İyi oyun tarzı, ofansif yönü ve modern taktiksel yaklaşımıyla Lille’de iz bırakan Paulo Fonseca'yı takip ediyor. Genesio, Fonseca'nın çalışmalarını izliyor ve iyi bir iş çıkarıyor. Sahadaki baskıyı ve takımının inancını daha da artırmak istiyor. Lille'de forvet Jonathan David'i takip etmelisiniz; her yıl neredeyse 20'den fazla gol atıyor. Ayrıca Lucas Chevalier, çok iyi bir kalecidir. Jose Mourinho'nun gittiği her kulüp bir kupa kazanır. Bunu görmek pek hoş değil ama o bir kazanan. Ayrıca takımda çok sayıda yetenekli ve tecrübeli oyuncu var. Allan Saint-Maximin’in gücünü ve Dzeko’nun yeteneklerini takdir ediyorum. Bu maçta Fenerbahçe’nin daha avantajlı olduğunu düşünüyorum.

