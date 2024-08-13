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Fenerbahçe tur için Lille karşısında! Jose Mourinho ilk 11'ini belirledi, kadroda sürpriz isim

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#Fenerbahçe#Lille#Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe tur için Lille karşısında Jose Mourinho ilk 11ini belirledi, kadroda sürpriz isim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 07:00

Deplasmandaki ilk karşılaşmayı son dakika golüyle 2-1 kaybeden sarı lacivertli takım, Kadıköy’deki rövanşı 2 farklı kazanması durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalacak.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında bu akşam Fransa’nın Lille takımını konuk edecek. Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirdiği 23 kişilik kadroda sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Lille’de ise ilk maçta forma giymeyen Nabil Bentaleb, Akim Zedadka, Ayyoub Bouaddi ve Samuel Umtiti, bugünkü karşılaşmanın kadrosunda da yer almıyor.

Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe’nin turu geçebilmesi için 2 veya daha farklı skorla kazanması gerekiyor. Sarı lacivertlilerin yenilmesi veya berabere kalması halinde Fransız ekibi play-off’a kalacak. Fenerbahçe 1 farklı galip gelirse maç uzayacak. Tur atlayan ekip, play-off’ta Slavia Prag-Union SG eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak; elenen ise yoluna Avrupa Ligi’nden devam edecek.

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F.BAHÇE KADIKÖY’DE SON 15 AVRUPA MAÇININ 13’ÜNÜ KAZANMAYI BAŞARDI

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son iki sezonda Ülker Stadı’nda oynadığı 15 maçta 13 galibiyet elde ederken, 1’er mağlubiyet ve beraberlik aldı. Fenerbahçe, söz konusu süreçte Lugano, Olympiakos, Trnava, Ludogorets, Nordsjaelland, Twente, Maribor, Zimbru, Sevilla, AEK, Dinamo Kiev, Austria ve Slovacko’ya karşı galip gelirken, Rennes ile berabere kaldı ve sadece Union SG’ye yenildi.

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Fenerbahçe tur için Lille karşısında Jose Mourinho ilk 11ini belirledi, kadroda sürpriz isim

ŞAMPiYONLAR LiGi’NDE 9 MAÇ DAHA VAR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turunda bugün Fenerbahçe-Lille maçı dışında 9 rövanş karşılaşması daha oynanacak ve playoff turuna kalacak takımlar belli olacak. Günün programı ve ilk maç sonuçları şöyle:

20.00 APOEL-Slovan Bratislava: 0-2
20.00 Bodo/Glimt-Jagiellonia: 1-0
20.00 Twente-Salzburg: 1-2
20.30 PAOK-Malmö: 2-2
21.00 Ludogorets-Karabağ: 2-1
21.00 Ferencvaros-Midtjylland: 0-2
21.30 FCSB-Sparta Prag: 1-1
21.30 Union SG-Slavia Prag: 1-3
21.45 Rangers-Dinamo Kiev: 1-1

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#Fenerbahçe#Lille#Şampiyonlar Ligi

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