Fenerbahçe kupayı kazandı, Onyekuru'nun opsiyonu aktif oldu!

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Adana Demirspor'un sezon başında Yunanistan'ın Olimpiakos takımından kiralık olarak transfer ettiği Onyekuru'nun, sözleşmesindeki opsiyon aktif hale geldi.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda şampiyon olmasının ardından UEFA Konferans Ligi'ne gidecek olan Adana'da, Onyekuru'nun sözleşmesinde bulunan UEFA Konferans Ligi'ne katılması halinde 3.5 milyon euroluk satın alma maddesi devreye girer maddesi geçerli olacak.

Adana Demirspor'da 30 maçta forma şansı bulan Onyekuru, 8 gol atarken 3 de asist katkısında bulundu.