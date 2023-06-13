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Fenerbahçe kupayı kazandı, Onyekuru'nun opsiyonu aktif oldu!

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#Fenerbahçe#Henry Onyekuru#Transfer
Fenerbahçe kupayı kazandı, Onyekurunun opsiyonu aktif oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 12:39

Süper Lig'i lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda zafere ulaştı. Kupadaki zaferin ardından Sarı-Lacivertli takımdan, Adana Demirspor'a Onyekuru sürprizi geldi.

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Adana Demirspor'un sezon başında Yunanistan'ın Olimpiakos takımından kiralık olarak transfer ettiği Onyekuru'nun, sözleşmesindeki opsiyon aktif hale geldi.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda şampiyon olmasının ardından UEFA Konferans Ligi'ne gidecek olan Adana'da, Onyekuru'nun sözleşmesinde bulunan UEFA Konferans Ligi'ne katılması halinde 3.5 milyon euroluk satın alma maddesi devreye girer maddesi geçerli olacak.

Adana Demirspor'da 30 maçta forma şansı bulan Onyekuru, 8 gol atarken 3 de asist katkısında bulundu.

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#Fenerbahçe#Henry Onyekuru#Transfer

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