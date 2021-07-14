Fenerbahçe Kulübü'nden kripto para açıklaması...
Geçtiğimiz günlerde özellikle sosyal medyadan konu olan bir kripto para birimi ile ilgili Fenerbahçe Kulübü'den resmi açıklama yapıldı.
Son günlerde, Kulübümüzün kripto varlık projesi ile ilgili olarak kulübümüzle hiçbir bağlantısı olmayan bazı internet siteleri ve oluşumların ortaya çıktığını takip etmekteyiz.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konudaki çalışmalarımız sürmekle beraber henüz resmi bir adım atılmadığını kamuoyunun bilgisine sunuyor;
Kulübümüz tarafından bir duyuru ve bilgilendirme yapılmadan taraftarlarımızın bu ve benzeri gerçek dışı oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz.