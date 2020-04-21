Fenerbahçe koronavirüs konusunda rahat! Topuk Yaylası...

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verildi. Birçok takımda futbolcular evlerinden çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş gibi bazı ekipler ise yavaş yavaş saha çalışmalarına başladı. Fenerbahçe’de de küçük gruplar halinde Samandıra’ya inme planı vardı ancak bu hayata geçmedi. Sarı-Lacivertliler, antrenman programını netleştirmek için TFF’nin ligin başlangıç tarihiyle ilgili vereceği kararı bekliyor. Tarih netleştikten sonra antrenörler Volkan Demirel ve Zeki Göle ile performans uzmanı Fatih Yıldız idman programını hazırlayacak. Salgın nedeniyle izole bir ortamda çalışmak büyük avantaj. Takımlar, bunun için kamp yeri arıyor.

Fenerbahçe ise bu konuda en rahat kulüp konumunda. Düzce’deki Topuk Yaylası Tesisleri, futbol takımı için hazırlanıyor. Program netleştikten sonra Sarı-Lacivertliler’in bir hafta ya da 15 gün boyunca burada kampa gireceği öğrenildi. Dış dünyaya kapanacak olan Kanarya, az sayıdaki tesis görevlisi ile birlikte ligin kalan bölümüne hazırlanacak.(Fanatik)





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