Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri...

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Bu sezon evinde oynadığı 11 Süper Lig maçının beşinde 4+ gol atan Fenerbahçe, en son 2013/14 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde daha yüksek bir sayıya ulaştı. İstanbul takımlarına konuk olduğu son altı Süper Lig maçında üst üste iki kez aynı sonucu almayan Konyaspor, son karşılaşmada İstanbul Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar, İstanbul deplasmanlarında üst üste iki yenilgi aldığı son dönemdeki ikinci mağlubiyetini Fenerbahçe'den aldı. Süper Lig'deki son dört maçını kaybeden Konyaspor, kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini yaşadığı Ocak-Şubat 2008 arasındaki süreçten bu yana üst üste 5+ karşılaşma kaybetmedi. Son üç maçında gol atamayan Konya temsilcisi, en son küme düştüğü 2010/11'de daha uzun bir kuraklık yaşadı.

İLK 11'LER

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Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, İrfan Can, Arao, Zajc, Rossi, King, Valencia

Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Oğulcan, Michalak, Çekiçi, Diouf

KONYASPOR'DA 3 EKSİK

Konyaspor, Sehic, Muhammet Demir ve Uche Ikpeazu'nun sakatlıkları sebebiyle Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almadığını açıkladı.

Dünya Kupası arasının sona erdiği Aralık 2022'den bu yana Süper Lig'de en fazla topa sahip olan ve net gol pozisyonuna giren takım Fenerbahçe. Bu süreçte kalesine en az şut gelen takım Konyaspor ancak bu şutların yüzde 16'sı gole dönüştü ve sadece Kayserispor ve Alanyaspor daha yüksek bir yüzdeye sahip. Bu sezon Süper Lig'de en fazla önde top kapan ve bu şekilde en fazla gol atan takım Fenerbahçe. Konyaspor ise önde kaptığı toplar sonucunda en az şut çeken takım ve bu şekilde sadece bir gol bulabildi.

Süper Lig'deki son iki maçında da gol atan Enner Valencia, bu sezon üçüncü kez üç karşılaşmalık seri yakalamayı hedefliyor. Ekvadorlu santrfor, fileleri havalandırması halinde Papiss Cisse'den bu yana aynı Süper Lig sezonu içerisinde bunu başaran ilk isim olacak. Bu sezon Konyaspor formasıyla lig deplasmanlarında en fazla golde payı bulunan isim olan Mame Diouf'un, Süper Lig kariyerinde gol katkısı veremediği takımlar arasında Fenerbahçe'den daha fazla karşılaştığı tek rakibi Beşiktaş. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe karşısında Konyaspor'un galibiyet golünü atan Muhammet Demir, Süper Lig kariyerinde ilk kez sarı-lacivertli ekibin ağlarını üst üste iki karşılaşmada havalandırmayı hedefliyor.

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VAR HAKEMİ ALPER ULUSOY

Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını, Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. AVAR’da ise Hakan Ceylan ve Ekrem Kan bulunacak.

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe Konyaspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.