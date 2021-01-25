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Futbol
Haber Giriş: 25.01.2021 - 19:33 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Kayserispor maçında Mesut Özil'den gol sevinci

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Fenerbahçe - Kayserispor maçında Mesut Özil'den gol sevinci
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Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil, Kayserispor maçını tribünden takip etti. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, sarı lacivertli takımın attığı ilk golden sonra büyük bir sevinç yaşadı.

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesini sarı-lacivertlilerin yeni transferi dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil de tribünden takip etti.

Maç eksiği nedeniyle kadroda yer almayan Mesut Özil takım arkadaşlarına tribünde destek verdi. Mesut Özil’in ağabeyi Mutlu Özil ile menajeri Erkut Söğüt de yıldız oyuncuyu yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe - Kayserispor maçında Mesut Özilden gol sevinci

GOLDEN SONRA BÜYÜK SEVİNÇ

Fenerbahçe'nin 20. dakikada Thiam'ın attığı golle öne geçmesinin ardından Mesut Özil, büyük bir sevinç yaşarken takım arkadaşlarını ayağa kalkarak alkışladı.

Mesut Özil'in ''M10'' yazılı şapkası ve kendi fotoğrafının olduğu atkısı dikkat çekti. Karşılaşmada kameralar da sık sık Mesut Özil'e çevrildi.

Fenerbahçe - Kayserispor maçında Mesut Özilden gol sevinci

Fenerbahçe - Kayserispor maçında Mesut Özilden gol sevinci

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