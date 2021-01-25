Fenerbahçe - Kayserispor maçında Mesut Özil'den gol sevinci
Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil, Kayserispor maçını tribünden takip etti. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, sarı lacivertli takımın attığı ilk golden sonra büyük bir sevinç yaşadı.
Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesini sarı-lacivertlilerin yeni transferi dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil de tribünden takip etti.
Maç eksiği nedeniyle kadroda yer almayan Mesut Özil takım arkadaşlarına tribünde destek verdi. Mesut Özil’in ağabeyi Mutlu Özil ile menajeri Erkut Söğüt de yıldız oyuncuyu yalnız bırakmadı.
GOLDEN SONRA BÜYÜK SEVİNÇ
Fenerbahçe'nin 20. dakikada Thiam'ın attığı golle öne geçmesinin ardından Mesut Özil, büyük bir sevinç yaşarken takım arkadaşlarını ayağa kalkarak alkışladı.
Mesut Özil'in ''M10'' yazılı şapkası ve kendi fotoğrafının olduğu atkısı dikkat çekti. Karşılaşmada kameralar da sık sık Mesut Özil'e çevrildi.
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