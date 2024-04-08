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Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a geldi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Süper Kupa#Galatasaray
Fenerbahçe kafilesi İstanbula geldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 01:24

Şanlıurfa'da gerçekleşen ve Fenerbahçe'nin 4. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Süper Kupa maçının ardından sarı-lacivertli kafile, İstanbul'a geldi.

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Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa’da karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleye U19 takımı ile çıkarken, 1. dakikada 1-0 mağlup duruma düştü. Fenerbahçeli futbolcular daha sonra sahadan çekildi ve hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti. Maçın ardından Urfa'dan ayrılan Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Taraftarların coşkuyla karşıladığı kafilede yer alan Başkan Ali Koç bazı fotoğraflarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra sarı-lacivertli kafile araçlarla havalimanından ayrıldı.

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#Fenerbahçe#Süper Kupa#Galatasaray

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