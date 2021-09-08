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Voleybol
AA
Haber Giriş: 08.09.2021 - 15:41 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda yeni menajer Pelin Çelik

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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda yeni menajer Pelin Çelik

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda menajerlik görevine Pelin Çelik getirildi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 2006-2008 yıllarında sarı-lacivertli formayı giyen ve 2017 yılından beri Türkiye Voleybol Federasyonunda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın menajerlik görevini üstlenen Pelin Çelik'in, Fenerbahçe Opet'in yeni takım menajeri olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımında yeni menajer Pelin Çelik

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