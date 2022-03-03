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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’na yeni sponsor

#Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı#Fenerbahçe#1907 Fenerbahçe Derneği
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’na yeni sponsor

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımına 1907 Fenerbahçe Derneği kol sponsoru oldu. Yapılan anlaşma ile 1907 logosu, kadın futbol takımı formasının kolunda yer alacak.

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Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde düzenlenen basın toplantısına Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya ve 1907 Fenerbahçe Derneği Genel Sekreteri Cenk Soner katıldı.

BURAK KIZILHAN: KURULUŞ AMACI FENERBAHÇE’YE HİZMET OLAN 1907 FENERBAHÇE DERNEĞİ’NE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

1907 Fenerbahçe Derneğine teşekkür eden Burak Kızılhan, derneğin kuruluş amacının Fenerbahçe'ye hizmet olduğunu ifade ederek, "Fenerbahçemizin ne zaman ne şekilde neye ihtiyacı olursa kulübümüzün en büyük destekçisi olan, kuruluş amacı Fenerbahçe’ye hizmet olan 1907 Fenerbahçe Derneği’ne kadın futbol takımımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle diğer tüm derneklerimize de sevgilerimizi saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

KEMAL DANABAŞ: NE KADAR GÜÇLÜ TEMELLER ATTIĞIMIZI GÖRÜYORUZ

Kadın futbol takımının sahada gösterdiği mücadeleden bahseden Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, "Ne kadar güçlü temeller attığımızı görüyoruz. Bu temellerde yanımızda olan, sponsorluk desteği veren 1907 Fenerbahçe Derneği takımın gelişmesinde önemli bir destek olmuştur. Yeni kurulan takımların zaman ihtiyacı vardır, biz sürenin kısalması için elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarın takımımıza önemli teveccüh gösterdiğini görüyoruz. Türkiye’nin 4 bir yanından aldığımız mesajlar son derece olumludur" şeklinde konuştu.

RIFAT PERAHYA: 30 SENEYE KULÜBÜMÜZE DEĞER KATAN BİRÇOK PROJE SIĞDIRDIK

1907 Fenerbahçe Derneği’nin 30'uncu yılını kutladıklarını dile getiren Rıfat Perahya, "Derneğimizin tek amacı kuruluşundan beri Fenerbahçe’ye hizmet olmuştur. 30 seneye kulübümüze değer katan birçok proje sığdırdık. Projeleri 900 üyemizin desteği olmadan gerçekleştiremezdik. Katkıda bulunan tüm dernek üyelerimize emekleri için teşekkür etmek istiyorum. Yeni kurulan kadın futbol takımımızla ilgili sorumluluk almak istiyorduk. Türk kadınları Cumhuriyetimizin kurulmasında olduğu gibi Fenerbahçe’nin tarihinde de önemli rol oynadı. Bizleri tarihimizde fazlasıyla gururlandıran kadın sporcularımız ve takımlarımız oldu. Kadın futbol takımımızın da bu başarıları pekiştireceğine eminiz" diye konuştu.

CENK SONER: DİĞER DERNEKLERİMİZE ÖRNEK OLMASINI DA UMUYORUZ

Cenk Soner ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: Kadın futbol takımına bu sponsorlukla katkıda bulunmak bizim için gurur verici. 30 yıldır kulübe katkı sağlamak amacıyla birçok projeye imza attık. Bu sponsorlukta bunlardan bir tanesi. Bu sponsorluğun diğer derneklerimize örnek olmasını da umuyoruz. 

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#Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı#Fenerbahçe#1907 Fenerbahçe Derneği

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