Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Öznur Kablo ile yola devam!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın basketbol takımımızın isim sponsoru Öznur Kablo ile anlaşmamız 2020-21 sezonunda da devam edecek şekilde uzatılmıştır. Kulübümüze desteklerini sürdüren Öznur Kablo'ya teşekkür ediyor; Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'mıza bu sezon da sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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