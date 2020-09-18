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GeriBasketbol Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Öznur Kablo ile yola devam!
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 15:09 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Öznur Kablo ile yola devam!

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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Öznur Kablo ile yola devam!
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Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımının sponsoru Öznur Kablo ile anlaşmasını uzattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın basketbol takımımızın isim sponsoru Öznur Kablo ile anlaşmamız 2020-21 sezonunda da devam edecek şekilde uzatılmıştır. Kulübümüze desteklerini sürdüren Öznur Kablo'ya teşekkür ediyor; Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'mıza bu sezon da sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Öznur Kablo ile yola devam

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