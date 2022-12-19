Fenerbahçe - İstanbulspor kupa maçının hakemi Volkan Bayarslan oldu

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda yarın oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Fenerbahçe’nin, İstanbulspor’u konuk edeceği mücadelede Volkan Bayarslan görev alacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu yarının programı ve hakemleri şöyle:
13:00 Kasımpaşa - Ümraniyespor: Ali Palabıyık
13:00 MKE Ankaragücü - Tuzlaspor: Suat Arslanboğa
15:00 DG Sivasspor - Esenler Erokspor: Turgut Doman
17:00 Antalyaspor - Manisa FK: Tugay Kaan Numanoğlu
19:00 Medipol Başakşehir - Göztepe: Zorbay Küçük
21:00 Fenerbahçe - İstanbulspor: Volkan Bayarslan