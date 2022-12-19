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Fenerbahçe - İstanbulspor kupa maçının hakemi Volkan Bayarslan oldu

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#Ziraat Türkiye Kupası#Fenerbahçe#Volkan Bayarslan
Fenerbahçe - İstanbulspor kupa maçının hakemi Volkan Bayarslan oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 14:40

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda yarın oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda yarın oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Fenerbahçe’nin, İstanbulspor’u konuk edeceği mücadelede Volkan Bayarslan görev alacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu yarının programı ve hakemleri şöyle:

13:00 Kasımpaşa - Ümraniyespor: Ali Palabıyık

13:00 MKE Ankaragücü - Tuzlaspor: Suat Arslanboğa

15:00 DG Sivasspor - Esenler Erokspor: Turgut Doman

17:00 Antalyaspor - Manisa FK: Tugay Kaan Numanoğlu

19:00 Medipol Başakşehir - Göztepe: Zorbay Küçük

21:00 Fenerbahçe - İstanbulspor: Volkan Bayarslan

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