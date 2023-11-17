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Fenerbahçe ile yolları ayrılıyor mu? Batshuayi için iki yeni teklif

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#Fenerbahçe#Batshuayi#Transfer
Fenerbahçe ile yolları ayrılıyor mu Batshuayi için iki yeni teklif
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 09:17

Fenerbahçe'deki geleceği tartışulan Michy Batshuayi'ye iki teklif birden geldiği iddia edildi.

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Milli ara dönemine rakiplerinin önünde lider olarak giren UEFA Avrupa Konferans Ligi Grubu'nda da zirvede olan Fenerbahçe'de, son dönemde gözden düşen Michy Batshuayi hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yaz transfer döneminde Edin Dzeko'nun takıma katılmasıyla birlikte yedek kalan ve ikinci plana düşen 30 yaşındaki oyuncunun devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

Ülkesinden 2 teklif geldi

Sezon başında Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan teklif alan ve transferi son anda gerçekleşmeyen Batshuayi'ye bu kez de ülkesinden iki teklif geldi.

Belçika medyasında yer alan haberde; Club Brugge ve Antwerp'in, golcü oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için yarıştığı belirtildi.

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#Fenerbahçe#Batshuayi#Transfer

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