Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine düşürdü, şimdi zorla kulüp buldu! Dikiş tutturamayanlar...

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Spor Arena Detay - Avrupa ve Türkiye'de yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin damga vurduğu transfer döneminde tahtanın kapanmasıyla birlikte birçok önemli futbolcu da kulüpsüz kaldı.



Türkiye'de 8 Eylül tarihi itibariyle 2021-2022 sezonu yaz transfer dönemi resmen sona ererken Mehmet Ekici, Volkan Şen, Özer Hurmacı, Ersan Gülüm, Ufuk Ceylan gibi isimler herhangi bir takımla sözleşme imzalamadı.

Boşta kalan futbolculardan önemli isimlerin yolu Fenerbahçe'den geçti. Farklı dönemlerde takımın önemli parçalarından olan Mehmet Ekici ve Miroslav Stoch bu isimler arasında öne çıktı. Geçtiğimiz sezon forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi olan Diego Perotti ile olan aşk da kısa sürdü.







FENERBAHÇE İÇİN 6 AY FUTBOL OYNAMADI

O dönem transferi yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici (31), Fenerbahçe forması giymek için 6 ay futbol oynamadı. Fenerbahçe macerasının büyük bölümünde sakatlıklarla boğuşan orta saha oyuncusu, 4 Ağu 2020 tarihinden bu yana kulüpsüz.

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Türkiye'nin dışında Rusya'da bazı takımlarla görüşen Ekici'nin kariyerine Almanya'da devam etmek istediği ifade ediliyor.







BÜYÜK UMUTLARLA GELDİ, BOŞTA KALDI: DİEGO PEROTTİ

Yine Fenerbahçe'ye Roma'dan transfer olan fakat sağlık sorunları nedeniyle yol ayrımına gidilen Diego Perotti de boşta kalan önemli isimlerden oldu. Arjantinli futbolcu olaylı ayrılık süreci sonrası ülkesinde de takım arayışlarını sürdürdü ve fakat sonuç alamadı.





GALATASARAY AÇIKLADI, FENERBAHÇE BİTİRDİ

İki ezeli rakibi karşı karşıya getiren ve dönemin çok konuşulan transfer hikayesi; Miroslav Stoch...

Galatasaray, transferi için büyük aşama kaydettiği ve anlaşma noktasına getirdiği Stoch resmi sitesinden resmen duyurmuştu. Ancak daha sonra Fenerbahçe'nin Slovak yıldız için devreye girdiği ve oyuncuyla anlaştığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Miroslav Stoch'u 4 yıllığına renklerine bağladığını resmi olarak duyururken ezeli rakibiyle girdiği transfer mücadelesinden galip çıkmış oldu.







NEYMAR VE FALCAO'YU SOLLADI, PUSKAS'I ALDI

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2012 yılında Stoch, dünyada yılın en iyi golüne verilen Puskas Ödülü'nün sahibi oldu. FIFA tarafından efsanevi Macar futbolcu Ferenc Puskas'ın anısına 2009'dan beri düzenlenen ”Yılın Golü” Ödülü'nde Radamel Falcao ve Neymar ile yarışan Slovak oyuncunun piyasa değeri o dönem 7.5 milyon euro seviyesine geldi.

NEREDEN NEREYE! ZORLA KULÜP BULDU...

Fenerbahçe'nin ardından PAOK, Al-Ain FC, Bursaspor, Slavia Prag, Zaglebie Lubin gibi takımlarda forma giyen Miroslav Stoch bu süreçte beklentinin epey altında kaldı.

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Son olarak PAOK 2020 / 21 sezonunda oyuncusunu serbest bıraktı. Yarım sezon futbol oynamayan Stoch, ara transferde Polonya'nın Zagblebie Lubin takımına gitti. Oyuncunun Polonya ekibindeki macerası da kısa sürdü ve yollar ayrıldı.

Piyasa değeri 800 bin euroya düşen 31 yaşındaki Stoch, yaz döneminde takım arayışına girdi ve fakat hiçbir takımla anlaşamadı. Stoch daha sonra 22 Eylül'de Slovan Liberec ile sözleşme imzaladı.