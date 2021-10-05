Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine düşürdü, şimdi zorla kulüp buldu! Dikiş tutturamayanlar...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Flaş PCR testi kararı Valilik duyurduFlaş PCR testi kararı! Valilik duyurdu#Koronavirüs
Ege ve Akdenizin korkulu rüyası: Helen Yayı ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’Ege ve Akdeniz'in korkulu rüyası: Helen Yayı! ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’#Deprem
Fenerbahçe ile Galatasarayı birbirine düşürdü, şimdi zorla...Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine düşürdü, şimdi zorla...#Fenerbahçe
Bahçeliden erken seçim tartışmasına net yanıtBahçeli'den erken seçim tartışmasına net yanıt#Bahçeli
Ele geçirilmesi imkânsız diye tanımlanıyordu: Son derece kritik bir hat'Ele geçirilmesi imkânsız' diye tanımlanıyordu: Son derece kritik bir hat#Terör
BioNTech’te 3’üncü doz kararı Kimlere ne zaman yapılacakBioNTech’te 3’üncü doz kararı! Kimlere ne zaman yapılacak?#Koronavirüs
Korkutan harita Prof. Dr. Şenden canlı yayında dikkat çeken açıklamaKorkutan harita! Prof. Dr. Şen'den canlı yayında dikkat çeken açıklama#Prof. Dr. Orhan Şen
Gören bir daha baktı Dev uçak üst geçitte böyle sıkıştıGören bir daha baktı! Dev uçak üst geçitte böyle sıkıştı#Hindistan
Facebooktan itiraf gibi açıklama... İşte tarihi kesintinin nedeniFacebook'tan itiraf gibi açıklama... İşte tarihi kesintinin nedeni#Sosyal Medya
Aşı için beklenen açıklama geldi... BioNTechte dikkat çeken sonuçlarAşı için beklenen açıklama geldi... BioNTech'te dikkat çeken sonuçlar#Koronavirüs
Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu kararı Herkes Milli Takım derken...Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu kararı! Herkes Milli Takım derken...#Fenerbahçe
Huzursuz ailenin gizli silahı: Çocuklar üzerinde annelerinden çok onun sözü geçiyorHuzursuz ailenin "gizli silahı": Çocuklar üzerinde annelerinden çok onun sözü geçiyor#Maria Teresa Borrallo
Bunu da yaptılar Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordumBunu da yaptılar! Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordum?#Dolandırıcılık
Pakize Sudanın zor günleri... Kendi işlerini görecek güce sahip değilPakize Suda'nın zor günleri... 'Kendi işlerini görecek güce sahip değil'#Pakize Suda
Mustafa Keserden sert sözler: Sanki karşısında hizmetçisi varMustafa Keser'den sert sözler: Sanki karşısında hizmetçisi var!#Mustafa Keser
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine düşürdü, şimdi zorla kulüp buldu! Dikiş tutturamayanlar...

#Fenerbahçe#Miroslav Stoch#Fenerbahçe Sözleşme
Fenerbahçe ile Galatasarayı birbirine düşürdü, şimdi zorla kulüp buldu Dikiş tutturamayanlar...

Yolu Türkiye'den geçen birçok önemli isim transfer dönemini verimsiz geçirdi. Fenerbahçe'de oynadıkları dönem taraftarın sevgilisi olan futbolculardan Mehmet Ekici ve Miroslav Stoch bu süreçte bir hayli zorlandı. Roma'dan Fenerbahçe'ye transferinde sakatlık süreci çok konuşulan Diego Perotti ise aynı kaderi yaşadı, Arjantin'den dahi beklediği teklifi alamadı.

Haberin Devamı

Spor Arena Detay - Avrupa ve Türkiye'de yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin damga vurduğu transfer döneminde tahtanın kapanmasıyla birlikte birçok önemli futbolcu da kulüpsüz kaldı.

Türkiye'de 8 Eylül tarihi itibariyle 2021-2022 sezonu yaz transfer dönemi resmen sona ererken Mehmet Ekici, Volkan Şen, Özer Hurmacı, Ersan Gülüm, Ufuk Ceylan gibi isimler herhangi bir takımla sözleşme imzalamadı.

Boşta kalan futbolculardan önemli isimlerin yolu Fenerbahçe'den geçti. Farklı dönemlerde takımın önemli parçalarından olan Mehmet Ekici ve Miroslav Stoch bu isimler arasında öne çıktı. Geçtiğimiz sezon forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi olan Diego Perotti ile olan aşk da kısa sürdü.

Fenerbahçe ile Galatasarayı birbirine düşürdü, şimdi zorla kulüp buldu Dikiş tutturamayanlar...



FENERBAHÇE İÇİN 6 AY FUTBOL OYNAMADI

O dönem transferi yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici (31), Fenerbahçe forması giymek için 6 ay futbol oynamadı. Fenerbahçe macerasının büyük bölümünde sakatlıklarla boğuşan orta saha oyuncusu, 4 Ağu 2020 tarihinden bu yana kulüpsüz. 

Haberin Devamı

Türkiye'nin dışında Rusya'da bazı takımlarla görüşen Ekici'nin kariyerine Almanya'da devam etmek istediği ifade ediliyor.

Fenerbahçe ile Galatasarayı birbirine düşürdü, şimdi zorla kulüp buldu Dikiş tutturamayanlar...



BÜYÜK UMUTLARLA GELDİ, BOŞTA KALDI: DİEGO PEROTTİ

Yine Fenerbahçe'ye Roma'dan transfer olan fakat sağlık sorunları nedeniyle yol ayrımına gidilen Diego Perotti de boşta kalan önemli isimlerden oldu. Arjantinli futbolcu olaylı ayrılık süreci sonrası ülkesinde de takım arayışlarını sürdürdü ve fakat sonuç alamadı.



GALATASARAY AÇIKLADI, FENERBAHÇE BİTİRDİ

İki ezeli rakibi karşı karşıya getiren ve dönemin çok konuşulan transfer hikayesi; Miroslav Stoch...

Galatasaray, transferi için büyük aşama kaydettiği ve anlaşma noktasına getirdiği Stoch resmi sitesinden resmen duyurmuştu. Ancak daha sonra Fenerbahçe'nin Slovak yıldız için devreye girdiği ve oyuncuyla anlaştığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Miroslav Stoch'u 4 yıllığına renklerine bağladığını resmi olarak duyururken ezeli rakibiyle girdiği transfer mücadelesinden galip çıkmış oldu.

Fenerbahçe ile Galatasarayı birbirine düşürdü, şimdi zorla kulüp buldu Dikiş tutturamayanlar...



NEYMAR VE FALCAO'YU SOLLADI, PUSKAS'I ALDI

Haberin Devamı

2012 yılında Stoch, dünyada yılın en iyi golüne verilen Puskas Ödülü'nün sahibi oldu. FIFA tarafından efsanevi Macar futbolcu Ferenc Puskas'ın anısına 2009'dan beri düzenlenen ”Yılın Golü” Ödülü'nde Radamel Falcao ve Neymar ile yarışan Slovak oyuncunun piyasa değeri o dönem 7.5 milyon euro seviyesine geldi.

NEREDEN NEREYE! ZORLA KULÜP BULDU...

Fenerbahçe'nin ardından PAOK, Al-Ain FC, Bursaspor, Slavia Prag, Zaglebie Lubin gibi takımlarda forma giyen Miroslav Stoch bu süreçte beklentinin epey altında kaldı.

Haberin Devamı

Son olarak PAOK 2020 / 21 sezonunda oyuncusunu serbest bıraktı. Yarım sezon futbol oynamayan Stoch, ara transferde Polonya'nın Zagblebie Lubin takımına gitti. Oyuncunun Polonya ekibindeki macerası da kısa sürdü ve yollar ayrıldı.

Piyasa değeri 800 bin euroya düşen 31 yaşındaki Stoch, yaz döneminde takım arayışına girdi ve fakat hiçbir takımla anlaşamadı. Stoch daha sonra 22 Eylül'de Slovan Liberec ile sözleşme imzaladı. 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Miroslav Stoch#Fenerbahçe Sözleşme