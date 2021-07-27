Fenerbahçe, ikinci yarıda farka koştu! Yıldız futbolcu fark yarattı

Spor servisi / Süleyman ARAT - Ankara’da oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıda perdeyi 49’da Nazım Sangere açtı. 59’da Ozan Tufan farkı ikiye çıkardı. Oyuna sonradan giren isimlerden Muhammed Gümüşkaya 70’te sahne alırken, noktayı koyan 79’da Miha Zajc oldu. Özel maç serisine firesiz devam eden ve 3 karşılaşmada 10 gol atan Kanarya sonraki 3 sınavında PEC Zwolle, Greuther Fürth, Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

Süper Lig’de Pereira ile sezon sonu şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Fenerbahçe dün Gençlerbirliği ile oynadığı özel maçı 4-0 kazandı. Ankara İlhan Cavcav Tesisleri’nde yapılan mücadeleye sarı lacivertliler; Berke, Nazım, Caulker, Lemos, Dirar, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Caner, İrfan Can, Samatta ile başladı.

2. YARIDA 9 DEĞİŞİKLİK

Kanarya’nın 3. hazırlık maçında devre 0-0 bitti. 2. yarıda ise Pereira 46’da Dirar’ın yerine Szalai’yi oyuna alırken 49. dakikada Nazım perdeyi açtı, 59’da Ozan’ın golü geldi. 63’te Berke ve 27’de sakatlanan Samatta’nın yerine giren Serdar Dursun dışında tüm kadro değişti. Novak, Tisserand, Muhammed, Gustavo, Ferdi, Zajc, Pelkas, Osayi-Samuel’li kadrodan da 2 gol geldi. 70’te Muhammed Gümüşkaya sahneye çıkarken kapanışı 79’da Zajc yaptı. Daha önce oynadığı Csikszereda’yı 2-0, Kasımpaşa’yı 4-1’lik skorlarla geçen Kanarya dün Başkent ekibini de devirerek 3’te 3 yaptı.

PEREIRA BİR AN BİLE OTURMADI, TEK TEK HATALARI ANLATTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira çıktığı 3. hazırlık maçında sahada bir an olsun durmadı. Portekizli teknik adam maç boyunca oturmazken, defans üçlüsüne topu kaybedince ‘basın’ diye bağırdı.

SÜREKLİ UYARDI

Her an maçın içinde olan Pereira, Dirar’a “Geride kalma, öne açıl. Orta sahada organize olun” diye uyarıda bulundu. Sosa’ya da sürekli olarak “Açıl, pas için seçenek yarat” diye bağırdı.

TAHTADA GÖSTERDİ

İlk yarının bitiminde ilk devrede görev yapan oyuncularını etrafına topladı ve taktik tahtası üzerinde hatalarını 10 dakika kadar anlattı.

PELKAS GİRDİ OYUNUN SEYRİ DEĞİŞTİ

Fenerbahçe’de dün şu isimler öne çıktı:

LEMOS: İlk 45 dakikada görev yaptı. Yeni dizilişte çok başarılı oynuyor. Uzun toplarla oyunu açması, müdahaleleri hep yerindeydi.

OZAN TUFAN: İki devrede de oynadı. Golünü attı, 65’te kenara geldi.

İRFAN CAN: İlk yarıda sahanın en iyisiydi.

SOSA: Çok çalıştı, sık sık ileri çıkıp pozisyon aradı.

SZALAZi: Hava toplarında etkiliydi, hata yapmadı

OSAYi: Formunu koruyor.

PELKAS: İkinci yarıda oyuna hareket getirdi, maçın seyrini değiştirdi.

MERT HAKAN YANDAŞ: İlk iki maça oranla tutuktu. Sahada istediğini yapamayınca da hakeme ve rakibe sinirlendi. İkinci yarıya iyi başladı ve ilk 2 golün de asistini yaptı.

CANER ERKiN: Maç boyunca çok orta yaptı ancak bunlar, yerinde ve öldürücü ortalar değildi.

SAMATTA: F.Bahçe’ye büyük umutlarla transfer edilen Samatta geride kalan sezonda beklentilerin çok uzağında kaldı.

Ligde görev aldığı 27 karşılaşmanın sadece 14’ünde ilk 11’de sahaya çıkan Tanzanyalı futbolcu 13 kez sonradan oyuna dahil oldu, 5 kez ise kulübeden çıkamadı. Bu 27 maçta 5 gol attı.

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