Fenerbahçe HDI Sigorta 3-0 İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Bu sonuçla 18. galibiyetini alan Fenerbahçe HDI Sigorta, liderliğini sürdürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 13. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, Erdal Akıncı
Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo (Caner Dengin)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu)
Setler: 25-22, 25-17, 25-20
Süre: 73 dakika (24, 24, 25)
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