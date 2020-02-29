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Voleybol
AA
Haber Giriş: 29.02.2020 - 20:08,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe HDI Sigorta 3-0 İstanbul Büyükşehir Belediyespor

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Fenerbahçe HDI Sigorta 3-0 İstanbul Büyükşehir Belediyespor
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla 18. galibiyetini alan Fenerbahçe HDI Sigorta, liderliğini sürdürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 13. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Seçkin Yener, Erdal Akıncı

Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo (Caner Dengin)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu)

Setler: 25-22, 25-17, 25-20

Süre: 73 dakika (24, 24, 25)

Fenerbahçe HDI Sigorta 3-0 İstanbul Büyükşehir Belediyespor

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