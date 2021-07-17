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Spor Arena
Haber Giriş: 17.07.2021 - 13:01 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman? Tarihler açıklandı

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Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman? Tarihler açıklandı

Fenerbahçe hazırlık maçları için tarih detayları belli oldu. Yeni sezon öncesi hazırlık etabının ilkini 5-16 Temmuz tarihlerinde Topuk Yaylasında tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek. 22 Temmuz’a kadar hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecek olan Fenerbahçe, 19 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile bir hazırlık maçı yapacak. İşte, diğer hazırlık maçları için tarih detayları

22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya’nın Bled bölgesine gidecek olan Fenerbahçe, burada 3 hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe hazırlık maçı program şöyle:

24.07 / 18:00           Udinese
27.07 / 18:00           Tabir Sezana
30.07 / 17:00            Al Ahli

Sarı Lacivertliler, 30 Temmuz'daki maçın ardından İstanbul’a dönecek.

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