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Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman? Tarihler açıklandı
Fenerbahçe hazırlık maçları için tarih detayları belli oldu. Yeni sezon öncesi hazırlık etabının ilkini 5-16 Temmuz tarihlerinde Topuk Yaylasında tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek. 22 Temmuz’a kadar hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecek olan Fenerbahçe, 19 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile bir hazırlık maçı yapacak. İşte, diğer hazırlık maçları için tarih detayları
22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya’nın Bled bölgesine gidecek olan Fenerbahçe, burada 3 hazırlık maçı yapacak.
Fenerbahçe hazırlık maçı program şöyle:
24.07 / 18:00 Udinese
27.07 / 18:00 Tabir Sezana
30.07 / 17:00 Al Ahli
Sarı Lacivertliler, 30 Temmuz'daki maçın ardından İstanbul’a dönecek.