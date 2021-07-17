Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman? Tarihler açıklandı

22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya’nın Bled bölgesine gidecek olan Fenerbahçe, burada 3 hazırlık maçı yapacak.



Fenerbahçe hazırlık maçı program şöyle:



24.07 / 18:00 Udinese

27.07 / 18:00 Tabir Sezana

30.07 / 17:00 Al Ahli



Sarı Lacivertliler, 30 Temmuz'daki maçın ardından İstanbul’a dönecek.