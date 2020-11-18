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DHA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 14:39 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor

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Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor
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Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Gökhan Gönül ve Harun Tekin’in tedavilerine devam edildi. Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor

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