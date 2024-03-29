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Fenerbahçe, Galatasaray'ı farklı geçti

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Basketbol
Fenerbahçe, Galatasarayı farklı geçti
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 20:42

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-66 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-66 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe’de 20 sayıyla Napheesa Collier oldu.

İki galibiyete ulaşan takımın finale çıkacağı eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 2 Nisan Salı günü Galatasaray’ın ev sahipliğinde Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanacak.

Seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe, ikinci maçı da kazanması durumunda finalde Çukurova Basketbol’un rakibi olacak

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Basketbol

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