Fenerbahçe, Galatasaray'ı farklı geçti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-66 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe’de 20 sayıyla Napheesa Collier oldu.
İki galibiyete ulaşan takımın finale çıkacağı eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 2 Nisan Salı günü Galatasaray’ın ev sahipliğinde Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanacak.
Seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe, ikinci maçı da kazanması durumunda finalde Çukurova Basketbol’un rakibi olacak