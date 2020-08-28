Fenerbahçe-Galatasaray yarışı FIFA'nın başını döndürdü

İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray’ın FIFA’daki kapışmasında kazanan sarı lacivertliler oldu. FIFA’nın Fenerbahçe ve Galatasaray’ın taraftar fotoğraflarını kullanarak "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusuyla paylaştığı ankete iki kulübü destekleyenler büyük ilgi gösterdi. Sadece 12 saat süren ankette 1 milyon 574 bin 203 kişi oy kullanırken Fenerbahçe yüzde 57.3 oyla, yüzde 42.7’de kalan Galatasaray’ı geçmeyi başardı.

KARŞILIKLI ATIŞMALAR

İki kulüp arasında anket devam ederken atışma, sonuçların belli olmasının ardından da devam etti. Fenerbahçe oylama sürerken "Tutku, deplasmanı eve çevirmektir. Tutku kiminin rüyası kiminin kâbusu olmaktır!" paylaşımı yaparken Galatasaray ise "Herkes rütbesini bilecek!" mesajını paylaştı.

Sarı-Lacivertliler rakibine 7 puan fark atmasının ardından tribünde "Herkes haddini bilecek" pankartının bulunduğu bir fotoğrafla birlikte, "Konu gerçek bağlılık ve aidiyetse bizimle aynı cümlede dahi olamazsınız" mesajı paylaştı.

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