Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı! Deplasman yasağı...

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek. 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Zirveyi yakından ilgilendiren dev derbi öncesinde sarı - lacivertli kulübün resmi internet sitesinden bilet fiyatları da duyuruldu.

En ucuz bilet fiyatı 1100 lira olarak belirlenirken, en pahalısı 18000 lira olarak açıklandı.

MİSAFİR TRİBÜNÜ DE SATIŞTA! DEPLASMAN YASAĞI...

Öte yandan misafir tribünü bilet fiyatı ise 1430 lira olarak belirtildi.

Misafir tribününün de biletlerinin satışa çıkması, Galatasaraylı taraftarların Kadıköy'de yer alabilecekleri ve deplasman tribünü yasağının olmayacağı şeklinde yorumlandı.

İşte tüm bilet fiyatları:



