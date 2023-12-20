×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı! Deplasman yasağı...

Güncelleme Tarihi:

#FENERBAHÇE#GALATASARAY#Derbi
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı Deplasman yasağı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 14:53

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası, dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak. Kritik derbi öncesinde sarı - lacivertli kulübün resmi internet sitesinden bilet fiyatları da açıklandı. Listede misafir tribününün de fiyatının yer alması, deplasman yasağının olmayacağı yönünde yorumlandı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek. 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Zirveyi yakından ilgilendiren dev derbi öncesinde sarı - lacivertli kulübün resmi internet sitesinden bilet fiyatları da duyuruldu.

En ucuz bilet fiyatı 1100 lira olarak belirlenirken, en pahalısı 18000 lira olarak açıklandı.

MİSAFİR TRİBÜNÜ DE SATIŞTA! DEPLASMAN YASAĞI...

Öte yandan misafir tribünü bilet fiyatı ise 1430 lira olarak belirtildi.

Misafir tribününün de biletlerinin satışa çıkması, Galatasaraylı taraftarların Kadıköy'de yer alabilecekleri ve deplasman tribünü yasağının olmayacağı şeklinde yorumlandı.

İşte tüm bilet fiyatları:

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı Deplasman yasağı...

Haberle ilgili daha fazlası:
#FENERBAHÇE#GALATASARAY#Derbi

BAKMADAN GEÇME!