Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Ozan Tufan için geldiler!
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için İstanbul'a gelen Southampton gözlemcileri, Ozan Tufan'ı izledi.
Spor Arena Dış Haber | İngiliz basını, Ozan Tufan ile Premier Lig takımlarından Southampton'ın ilgilendiğini belirtti.
Teknik direktör Ralph Hasenhuttl'un isteği doğrultusunda Southampton gözlemcilerinin Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için Ülker Stadyumu'na geldiği öğrenildi.
Yaz transfer döneminde Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak isteyen İngilizler, Ozan Tufan'ın yakın markaj altına aldı.
Southampton'ın Ozan'ı izlemeye devam edeceği ve sezon sonunda kararını vereceği belirtildi.
PALACE BEĞENMEDİ, DÖNDÜ
Öte yandan Crystal Palace'ın da Ozan'ı derbide izlediği ancak futbolcunun performansından memnun kalmadan İngiltere'ye döndüğü iddia edildi.
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