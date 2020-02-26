MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe - Galatasaray derbisine Ozan Tufan için geldiler!
GeriFutbol Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Ozan Tufan için geldiler!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 26.02.2020 - 18:56,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Ozan Tufan için geldiler!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Ozan Tufan için geldiler!
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için İstanbul'a gelen Southampton gözlemcileri, Ozan Tufan'ı izledi.

Spor Arena Dış Haber | İngiliz basını, Ozan Tufan ile Premier Lig takımlarından Southampton'ın ilgilendiğini belirtti.

Teknik direktör Ralph Hasenhuttl'un isteği doğrultusunda Southampton gözlemcilerinin Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için Ülker Stadyumu'na geldiği öğrenildi.

Yaz transfer döneminde Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak isteyen İngilizler, Ozan Tufan'ın yakın markaj altına aldı.

Southampton'ın Ozan'ı izlemeye devam edeceği ve sezon sonunda kararını vereceği belirtildi.

PALACE BEĞENMEDİ, DÖNDÜ

Öte yandan Crystal Palace'ın da Ozan'ı derbide izlediği ancak futbolcunun performansından memnun kalmadan İngiltere'ye döndüğü iddia edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle