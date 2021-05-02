Fenerbahçe, Francis Amuzu'nun peşinde! Anderlecht'in istediği rakam...

Spor Arena Dış Haber - Anderlecht altyapısından yetişen ve gösterdiği performansla Avrupa'nın büyük ekiplerinin dikkatini çeken Francis Amuzu'ya Fenerbahçe de talip oldu.

Tuttomercato'nun haberine göre 1999 doğumlu Amuzu'yla Fenerbahçe dışında Inter, Roma, Bayer Leverkusen ve Mainz da ilgileniyor. Belçika ekibi, genç hücum oyuncusu için 8 ile 10 milyon euro arası bonservis bedeli talep ediyor.

Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyen ve Belçika A Milli Takımı'na da göz kırpan Francis Amuzu, 33 maçta forma giydi ve 2 gol atıp 5 de asist yaptı.

Amuzu'nun Anderlecht ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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