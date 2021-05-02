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Futbol
Haber Giriş: 02.05.2021 - 11:56 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Francis Amuzu'nun peşinde! Anderlecht'in istediği rakam...

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Fenerbahçe, Francis Amuzu'nun peşinde! Anderlecht'in istediği rakam...

Yeni sezonun kadro yapılanması için harekete geçen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler Anderlecht forması giyen Francis Amuzu'yu gündemine alırken, Belçika ekibi yüksek bir bonservis talep etti.

Spor Arena Dış Haber - Anderlecht altyapısından yetişen ve gösterdiği performansla Avrupa'nın büyük ekiplerinin dikkatini çeken Francis Amuzu'ya Fenerbahçe de talip oldu.

Tuttomercato'nun haberine göre 1999 doğumlu Amuzu'yla Fenerbahçe dışında Inter, Roma, Bayer Leverkusen ve Mainz da ilgileniyor. Belçika ekibi, genç hücum oyuncusu için 8 ile 10 milyon euro arası bonservis bedeli talep ediyor.

Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyen ve Belçika A Milli Takımı'na da göz kırpan Francis Amuzu, 33 maçta forma giydi ve 2 gol atıp 5 de asist yaptı.

Amuzu'nun Anderlecht ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe, Francis Amuzunun peşinde Anderlechtin istediği rakam...

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