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Fenerbahçe forvetleri gol olup yağıyor! 31 golde 6 ismin imzası var

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Valencia
Fenerbahçe forvetleri gol olup yağıyor 31 golde 6 ismin imzası var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 07:00

34’ü Süper Lig’de, 22’si Avrupa’da olmak üzere 22 maçta 56 kez ağları havalandıran Fenerbahçe’de 31 golde 6 ismin imzası bulunuyor.

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Sarı lacivertlilerde Enner Valencia 13 gol 4 asist; Batshuayi 8 gol, 1 asist; Diego Rossi 3 gol, 5 asist; Joshua King 3 gol 1 asist; Serdar Dursun 2 gol, 2 asist; Joao Pedro 2 gol, 1 asistle gol sağanağına katkı verdiler.

F.Bahçe bu sezon ligde ve Avrupa’da toplam 22 maça çıkarken toplamda 56 kez ağları havalandırmayı başardı. Sarı lacivertliler ligde 11 maçta 34, Şampiyonlar Ligi elemelerde 1, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 11, grupta da 11 kez gol sevinci yaşadı. Takımda 26 farklı oyuncu ilk 11’de görev alırken, 22 farklı oyuncu skora katkı sağlarken, bu süreçte 18 farklı oyuncusundan gol katkısı geldi. Kanarya’da Valencia 13 gol 4 asist, Batshuayi 8 gol, 1 asist, Rossi 3 gol, 5 asist, King 3 gol 1 asist, Serdar Dursun 2 gol 2 asist, Joao Pedro 2 gol, 1 asistle gol sağanağına katkı verdiler.

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Jorge Jesus’un F.Bahçe’si bu sezon Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük liginde maç başına en fazla gol atan 2. takım. Sarı lacivertliler 11 maçta kaydettiği 34 golle 3.09 ortalama yakaladı. F.Bahçe’yi Avrupa’nın 5 büyük liginde geçen tek takım Bundesliga devi Bayern Münih. Bayern 12 maçta 38 golle 3.16 gol ortalamasına sahip bulunuyor. Kanarya 3.09 gol ortalamasıyla Real Madrid, Barcelona, Napoli, PSG, M.City ve Arsenal’i geride bırakmayı başardı.

EN YÜKSEK GOL ORTALAMASI JESUS’TA

Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10 artı maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalaması yakalayan isim Jorge Jesus. Jesus yönetimindeki Fenerbahçe 11 maçta 34 kez fileleri havalandırdı.

MAÇ BAŞI GOL ORTALAMASINDA AVRUPA DEVLERiNi SOLLADI

Takım Maç Gol MBG*
B.Münih 12 38 3.16
Fenerbahçe 11 34 3.09
M.City 12 37 3.08
PSG 13 36 2.76
Napoli 12 30 2.5
Arsenal 12 30 2.5
Real Madrid 12 29 2.41
Barcelona 12 29 2.41

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Valencia

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