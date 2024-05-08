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Fenerbahçe, EuroLeague'de Monaco’yu elerse Ergin Ataman’a rakip olacak

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#Fenerbahçe#Euroleague#Basketbol
Fenerbahçe, EuroLeaguede Monaco’yu elerse Ergin Ataman’a rakip olacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 07:00

THY Euroleague’deki temsilcimiz, bu akşam play-off serisinin 5. ve son maçına çıkacak. Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaşacağı Fransa temsilcisini yenerse 24-26 Mayıs’ta yapılacak Dörtlü Final’e kalacak. Bu serinin galibi, dün Maccabi Playtika’yı 81-72 yenerek eleyen Ergin Ataman’lı Panathinaikos’la karşılaşacak.

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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off 5. maçında bu akşam Monaco’ya konuk olacak. Salle Gaston Medecin’de TSİ 20.00’de başlayacak olan maç S Sport’tan canlı yayınlanacak. 2-2’lik eşitliğin olduğu seride bu mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf 24-26 Mayıs tarihlerinde Berlin’de düzenlenecek Dörtlü Final’de yer alma hakkı elde edecek.

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ATAMAN: BU YUMRUKLAR TÜRK HALKI iÇiN

Dün oynanan maçta Ergin Ataman’ın takımı Panathinaikos, sahasında Maccabi Playtika’yı 81-72 yenerek seriyi 3-2 önde bitirdi ve Dörtlü Final’e yükseldi. 12 sezon sonra 12. kez Dörtlü Final’e çıkan Yunan ekibi, Fenerbahçe-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Kariyerinde 6. kez Dörtlü Final’e çıkacak olan Ergin Ataman, maç sonrası canlı yayında klasik yumruk kaldırma hareketini yaparak, “Bu kez yumruklarımı tüm taraftarlarımız ve beni destekleyen Türk halkı için kaldırıyorum. Bu yumruklar Final Four için” dedi.

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#Fenerbahçe#Euroleague#Basketbol

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