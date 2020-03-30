Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli uyardı! 'Corona virüs sonrası...'

Spor Arena Dış Haber | Fransız basınının sorularını cevaplayan Damien Comolli, corona virüs sonrasında futbolun geleceği hakkında konuştu.

Comolli, ''Şu an Avrupa'da hangi başkanla konuştuysam fiyatların düşeceğini söylüyorlar. Futbol piyasasında çok ciddi bir düşüş yaşanacak. Şimdilik bir futbolcunun fiyatı hakkında konuşamayız çünkü çok şey değişecek.'' sözlerini kullandı.