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GeriFutbol Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli uyardı! 'Corona virüs sonrası...'
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Futbol
Haber Giriş: 30.03.2020 - 16:50,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli uyardı! 'Corona virüs sonrası...'

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Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli uyardı! 'Corona virüs sonrası...'
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Bu sezon ortasında Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan Damien Comolli, Fransız basınına dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Spor Arena Dış Haber | Fransız basınının sorularını cevaplayan Damien Comolli, corona virüs sonrasında futbolun geleceği hakkında konuştu.

Comolli, ''Şu an Avrupa'da hangi başkanla konuştuysam fiyatların düşeceğini söylüyorlar. Futbol piyasasında çok ciddi bir düşüş yaşanacak. Şimdilik bir futbolcunun fiyatı hakkında konuşamayız çünkü çok şey değişecek.'' sözlerini kullandı.

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