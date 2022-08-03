Fenerbahçe eski hocası Vitor Pereira'ya Copa Libertadores çeyrek finalinde şok! Avantaj Flamengo'nun...

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Copa Libertadores çeyrek final ikinci maçında Flamengo, deplasmanda Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians'ı 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

İki Fenerbahçe dönemi sonrasında son olarak Brezilya ekibinin yolunu tutan Portekizli teknik adam, istedikleri skoru alamadıklarını belirtirken şanssızlıktan da yakındı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Pereira, Flamengo'ya karşı iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını iade ederken, "Bu gece iyi oyunlarımızdan birini sergilemedik, bunu kabul etmemiz gerekiyor. İlk yarıda daha iyi görüntü çizdik, pozisyon vermedik. Top kayıplarımız ve kontraya dönen toplarla rakibe fırsatlar verdik. Yediğimiz gollerde şanszı olduğumuzu düşünüyorum. İkinci yarıda hücum organizasyonlarında eksik kaldık. Ne olursa olsun fark o kadar da büyük değil." ifadelerini kullandı.

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Topa daha fazla sahip olmak istediklerini ve oyunu bu doğrultuda şekillendirmeye çalıştıklarını da aktaran Portekizli hoca, ikinci golün kendileri için çok büyük bir darbe olduğunu, yine de rövanşta ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 10 Ağustos'ta TSI 03:30'da gerçekleşecek.