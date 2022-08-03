Slovacko kaptanı Michal Kadlec, Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi: "Yetenekli isimleri var ama arkada büyük açık veriyorlar"

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F.Bahçe’nin UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda karşılaşacağı Slovacko’da iki tanıdık isim var. Bunlardan biri 2013-16 yılları arasında üç sezon Fenerbahçe forması giyen Michal Kadlec ile geçen sezon Kasımpaşa’da kiralık oynayan Michal Travnik. Beş sezondur oynadığı Slovacko’nun kaptanlığını yapan 38 yaşındaki Kadlec Çek devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “İstanbul’da bizi çok büyük bir atmosfer bekleyecek. En az 40 bin seyirciye karşı oynayacağız ve buna hazır olmalıyız” diye konuştu.

ŞİMDİKİ KADROYU TANIMIYORUM

Sarı lacivertli ekipte Van Persie ve Nani gibi yıldızlarla birlikte oynadığını hatırlatan Kadlec şöyle devam etti: “Açıkçası şimdiki Fenerbahçe takımını bilmiyorum. Oyuncuları ismen dahi tanımıyorum. Yeni bir kadro kurdular. Hücumda çok iyi olduklarını duydum. Bireysel yetenekli oyuncuları fazla ama arkada çok büyük açıklar veriyorlar. Hazırlık maçında karşılaştığımız Trabzonspor gibi bir takım. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüple eşleşmek bizim için bir bayram ve biz bunu hak ettik. Bu turu geçebiliriz” dedi.

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BASKI KURARKEN ARKADA AÇIK VERİYORLAR

Sparta Prag’ın geçen sezon Kasımpaşa’ya kiraladığı, bu sezon da Slovacko’da kiralık oynayan orta saha oyuncusu Michal Travnik ise Fenerbahçe’yi tanıdığını belirterek eşleşme ile ilgili şunları söyledi: “Dinamo Kiev eşleşmesinde gerçekten iyiydiler fakat elendiler. Çok kaliteli oyuncuları var. Bireysel yetenekleri çok fazla. Hücum hattında gerçekten çok güçlüler fakat baskılı futbol oynadıklarında geride çok açık verebiliyorlar. Bu zaaflarından faydalanmaya çalışacağız. Elbette turu geçmek istiyoruz.”

KARŞILAŞMADA İLK 15 DAKİKA ÇOK ÖNEMLİ

Bir dönem Slovacko’da oynayan, Ocak 2020’den bu yana Kasımpaşa forması giyen stoper Tomas Brecka ise Çekya’nın Denik gazetesine yaptığı açıklamada Fenerbahçe bu eşleşmede ciddi favori olduğunu ancak Dinamo Kiev eşleşmesinde de favori olmasına rağmen elendiğini söyledi. İrfan Can, Rossi, Valencia, Bruma ve Serdar Dursun’un dikkat edilmesi gereken isimler olduğunu belirten Brecka, “Genç Arda Güler büyük yetenek... Oynarsa ona dikkat etmek gerekir. Slovacko için maçın ilk 15 dakikası çok önemli” dedi.

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DOSKi’YE ÖNLEM ŞART

Prag F.Bahçeliler Başkanı Özgür Öztürk, F.Bahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakibi Slovacko’yu Hürriyet okurlarına anlattı.

· Son iki sezondur Çekya 1. Ligi’ni 4. sırada bitiren Slovacko, geçen sezon tarihinde ilk kez Çekya kupasını kazanırken son dönem ciddi bir istikrar çizgisi yakaladı.

· Slovacko’nun geçtiğimiz sezon en etkili oyuncusu olan Lukas Sadilek Sparta Prag’a, en golcü ismi Vaclav Jurecka ise Slavia’ya giderken Rigino Cicilia ise serbest kaldı. Bunun neticesinde Slovacko’da tıpkı Fenerbahçe gibi golcü sorunu yaşıyor.

200 BiN EURO’YA 7 TRANSFER YAPTILAR

· Üç önemli oyuncu kaybını 7 transfer yaparak kapatmaya çalışan Slovacko bu transferler için toplamda 200 bin Euro bonservis bedeli ödedi. · 2018 yılından bu yana eski futbolcusu Martin Svedik’e takımı emanet eden Slovacko, 48 yaşındaki teknik direktörüyle istikrarlı bir çizgi yakaladı.

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3-4-1-2 OYNUYORLAR

· Slovacko’nun en önemli özelliği güçlü bir defans anlayışına sahip olması. Üçlü defans oynayan Çekya temsilcisi sahaya ağırlıklı olarak 3-4-1-2 şeklinde diziliyor.

· Slovacko’da en tehlikeli oyuncu 23 yaşındaki sol kanat Merchas Doski. Genç, teknik ve hızlı bir oyuncu olan Doski’ye özel önlem şart.