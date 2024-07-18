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Fenerbahçe, En-Nesyri için gaza bastı! 20 milyon euro ve 48 saate kadar imza planı...

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#Youssef En Nesyri
Fenerbahçe, En-Nesyri için gaza bastı 20 milyon euro ve 48 saate kadar imza planı...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 08:44

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferde gaza basan sarı - lacivertlilerde santrfor bölgesi için En-Nesyri gündeme gelmişti. Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, transferdeki son durumu açıkladı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken transfer için de hummalı bir çalışma sürüyor.

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5 TRANSFER TAMAMLANDI

Teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer harekatını sürdüren sarı - lacivertliler şu ana kadar Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmıştı.

Santrfor bölgesi için ise Youssef En-Nesyri ile ilgilenen Fenerbahçe'nin bu transferdeki son durumunu ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio açıkladı.

'FENERBAHÇE'NİN ELİ ÇOK GÜÇLÜ'

Haberde Serie A ekibi Roma'nın Faslı golcü için ısrarcı olduğu ancak Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sinin elinin çok güçlü olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe, En-Nesyri için gaza bastı 20 milyon euro ve 48 saate kadar imza planı...

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Sarı - lacivertlilerin transferi bitirmek için yoğun bir çalışma sürdürdüğü ve 48 saat içinde tüm prosedürleri tamamlamak istediği belirtildi.

20 MİLYON EURO BONSERVİS, 6 MİLYON EURO MAAŞ

Ayrıca oyuncu için bonuslarla birlikte 20 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yapacak olan Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcuya 6 milyon euro maaş teklif ettiği yazıldı.

Öte yandan Roma'nın ise En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Lille forması giyen Jonathan David'i gündemine alacağı ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 41 resmi maça çıkan En-Nesyri, 20 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#Youssef En Nesyri

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