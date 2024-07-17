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Galatasaray'dan ayrılan Tanguy Ndombele'den flaş sözler: Çok zordu, robot değiiz

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#Galatasaray#Ndombele#Nice
Galatasaraydan ayrılan Tanguy Ndombeleden flaş sözler: Çok zordu, robot değiiz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 20:38

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren ve Nice ile sözleşme imzalayan Tanguy Ndombele çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve Nice'e imza atan Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılılarla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Tanguy Ndonbeme'nin sözleri;

Zorlu geçen birkaç sezon yaşadım. Bizler robot değiliz, her zaman en iyisi için çabalamak zorundayız. Nice'e geldiğimde biraz yorgun hissediyordum. Yavaş yavaş formumu kazanıyorum ve kısa süre içinde ilk maçımı oynayabilecek duruma geleceğim.

GALATASARAY VE NAPOLI DÖNEMLERİ

Benim için zor geçti, karmaşıktı. Ancak bütün anılarım kötü değil. Napoli ve Galatasaray'dan çok şey öğrendim. Bir daha yurt dışına çıkmayacağım anlamına gelmez bu tecrübelerim.

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FİZİKSEL DURUMU HAKKINDA

"Lyon'daki performansınızla geçen sezonki fazla kilolarınız arasındaki tezatı nasıl açıklıyorsunuz?"

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Size verecek çok fazla cevabım yok. Bu benim hikayemin bir parçası. İlk olduğumu sanmıyorum. En önemli şey kendinize doğru soruları sormak, çalışmak, ilerlemek ve mümkün olduğunca yükseği hedeflemek. Daha önce olduğum oyuncu olmak zorunda değilim. Eskisi gibi bir oyuncu olmasam bile bir yarışmacı olmaya devam edeceğim. Sadece yeniden iyi hisler bulmayı umuyorum

Galatasaraydan ayrılan Tanguy Ndombeleden flaş sözler: Çok zordu, robot değiiz

ROBOT DEĞİLİZ

"Fiziksel olarak Galatasaray'daki görüntülerinizi gördüğümüzde, orada yeniden keyif almaya ihtiyaç duymadınız mı?"

Her şey o ana, o mekana bağlı. İnsanlar, insan olarak kaldığımızı unutuyor. Biz robot değiliz.

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#Galatasaray#Ndombele#Nice

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