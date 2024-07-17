Türk futbolunun tarihi günü! Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yarışı...

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Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) aylardır heyecanla beklenen büyük gün sonunda geldi; TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün gerçekleştirilecek. Ankara’daki JW Marriott Hotel’de saat 11.00’de başlayacak toplantıda mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi de yapılacak. Seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahip bulunuyor. 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan dönemin hesap ve faaliyetlerinin ibraya sunulacağı genel kurulda ayrıca 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçe de onaya sunulacak. İbra ve bütçe oylamasının ardından başkanlık seçimi yapılacak.

Servet Yardımcı, başkan adaylığı kabul edildiği gün yarıştan çekildi

Bugün yapılacak ilk toplantıda salt çoğunluk (161 delege) sağlanamazsa genel kurul bir gün sonra delege tam sayısının 3’te biriyle (107) toplanabilecek. İkinci oturumda da çoğunluğun olmaması halinde genel kurul 26 Temmuz Cuma günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek. TFF, 11 Temmuz’da yaptığı duyuruda, başkan adaylığı için mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başvurularının kabul edildiğini açıklamıştı. Ancak 10 Temmuz’da adaylığının kabul edildiğini ilan eden Yardımcı, 11 Temmuz’da sosyal medyadan bir açıklama yaparak adaylıktan çekildiğini bildirmişti.

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Yeni seçilecek TFF Başkanı Haziran 2027'ye kadar görev yapacak

Söz konusu üç adayın başkanlık seçimine girebilmesi için bugün Genel Kurul Divanı’na, delegelerin 5’te 1’inden (65 delege) alacakları ıslak imzalı destekleri sunmaları gerekiyor. Her delege bir başkan adayı için imza verebiliyor. Yeni seçilecek TFF Başkanı, Haziran 2027’ye kadar görev yapacak. Başkanlığa yeniden aday olan Mehmet Büyükekşi’nin mevcut yönetim kurulundan bazı üyelerle yollarını ayırıp yeni isimleri ekibine aldığı, rakibi İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ise özellikle 2. ve 3. Lig’de mücadele eden Anadolu kulüplerinden oy toplamak için yoğun bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

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TFF Başkanlığı için yarışacak olan Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hangi kulüplerden oy alacağı büyük ölçüde netleşti. Galatasaray, Gaziantep, Başakşehir, Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor’un Büyükekşi’ye, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Sivasspor’un ise Hacıosmanoğlu’na oy vereceği iddia edildi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe ve Samsunspor kulüplerinin ise kararlarını bugün vereceği belirtildi.