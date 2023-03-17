Fenerbahçe elendi, Felipe Melo hemen paylaştı! Sevilla göndermesi...

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe ile İspanya'nın Sevilla takımı arasındaki maç, sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda etti.

Futbol hayatını ülkesi Brezilya'da sürdüren Felipe Melo, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elenmesiyle sosyal medyada paylaşım yaptı. Brezilyalı yıldız, "Sadece Galatasaray, Avrupa'da şampiyon oldu. Beni anladın mı? En büyük Cimbom." ifadelerini yazdı.

Felipe Melo'nun Galatasaray kariyeri

Süper Lig'de 2011-2015 arası Galatasaray forması giyen Felipe Melo, sarı kırmızılı takımın efsaneleri arasına girdi. Brezilyalı oyuncu Türkiye'de 6 kupa kazandı. Tecrübeli orta saha Galatasaray'da 154 maçta 18 gol, 12 asistlik katkı sağladı.