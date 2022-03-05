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Fenerbahçe camiası, İsmail Kartal'ın kızının düğününde bir araya geldi

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Sena Kartal
Fenerbahçe camiası, İsmail Kartalın kızının düğününde bir araya geldi

Fenerbahçe camiası, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kızı Sena Kartal'ın nikahında bir araya geldi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kızı Sena Kartal, Sinan Yurdakul ile evlendi. Çiftin nikah törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler de katıldı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ve eşi Sema Kartal’ın kızı Sena; Esin ve Ali Yurdakul’un oğlu Sinan Yurdakul ile hayatını birleştirdi. Gayrettepe Dedeman Hotel'de gerçekleştirilen ve Başkanımız Ali Koç, yöneticilerimiz, teknik ve idari heyetimiz, çiftin aileleri ve yakınları ile çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreninde çiftin nikah şahitliklerini Başkanımız Ali Koç ve Osman Battal yaptı. Sena-Sinan çiftini tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dileriz." denildi.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Sena Kartal

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