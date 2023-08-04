Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakiplerini eleyen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, 3. turu da geçtikleri takdirde, gruplar öncesi son aşama olan play-off’a kalacak. 3. turda Fenerbahçe Maribor’la, Beşiktaş Neftçi Bakü ile, Adana Demirspor da Osijek ile karşılaşacak. 7 Ağustos Pazartesi günü çekilecek play-off kuralarına Fenerbahçe seri başı olarak girerken, diğer iki temsilcimiz seri başı olmayacak.
FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ (TURU GEÇERSE)
Osasuna (İspanya)
Lech Poznan (Polonya)-S.Trnava (Slovakya)
Rapid Wien (Avusturya)-Debrecen (Bulgaristan)
Twente (Hollanda)-Riga (Letonya)
APOEL (Güney Kıbrıs)-Dila Gori (Gürcistan)
Rijeka (Hırvatistan)-B36 Torshavn (Faroe)
Arouca (Portekiz)-Brann (Norveç)
FCSB (Romanya)-Nordsjaelland (Danimarka)
Legia (Polonya)-Austria Wien (Avusturya)
Rosenborg (Norveç)-Hearts (İskoçya)
Hibernian (İskoçya)- Luzern (İsviçre)
Tobol (Kazakistan)-Derry City (İrlanda)
Sepsi (Romanya)-Aktobe (Kazakistan)
H. Beer Sheva (İsrail)-Levski (Bulgaristan)
BEŞİKTAŞ VE Adana Demirspor'UN PLAY-OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ (TURU GEÇERLERSE)
Eintracht Frankfurt (Almanya)
Lille (Fransa)
Aston Villa (İngiltere)
Fiorentina (İtalya)
Club Brugge (Belçika)-KA Akureyri (İzlanda)
Slavia Prag (Çekya)-Panathinaikos (Yunanistan) (Kaybeden)
Olympiakos (Yunanistan) / Genk (Belçika) (Kaybeden)
AZ Alkmaar (Hollanda) / Santa Coloma (Andorra)
Gent (Belçika) / Pogon Szczecin (Polonya)
Aris (Yunanistan) / Dinamo Kiev (Ukrayna)
Omonoia (G. Kıbrıs) / Midtjylland (Danimarka)
Sabah (Azerbaycan) / Partizan (Sırbistan)
Hajduk Split (Hırvatistan) / PAOK (Yunanistan)
AEK Larnaca (G. Kıbrıs) / Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Viktoria Plzen (Çekya) / Gzira United (Malta)
Bodo-Glimt (Norveç) / Pyunik (Ermenistan)