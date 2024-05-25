Fenerbahçe Beko'yu geçerek finale yükselen Ergin Ataman'dan Galatasaray'a mesaj

Haberin Devamı

THY Euroleague Final Four yarı final maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu yenerek finalde Real Madrid'in rakibi olan Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, final öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bir Türk koç olarak 6. kez Final Four'da yer almak, son 5 yılda 4. kez final oynuyor olmak benim için çok büyük gurur. Türkiye'de özellikle Fenerbahçeli taraftarlar kendi takımlarını desteklediler. Gaxetecilerin doğal olarak Fenerbahçe için beklentisi vardı ama sonuçta finalde Türkiye'yi temsilen tek Türk ben olacağım. Dün olsun, tüm sezon olsun beni destekleyen birçok Türk insanının olduğunu biliyorum. Bir Türk spor adamının başarısının Türk gençleri için nasıl bir şey olduğunu bilen çok insan var. Dün akşamdan beri binlerce mesaj alıyorum. Özellikle kongre üyesi ve taraftarı olduğum Galatasaraylı taraftarlardan... Bu vesileyle yarın için taraftarı olduğum Galatasaray'a ve Okan Hoca'ya şampiyonluk maçında başarılar diliyorum."

Haberin Devamı

"NBA SİSTEMİYLE OYNAMAYI TERCİH EDERİM"

"Euroleague'de finalleri NBA sisteminde oynamayı tercih ederim. Yarı final ve finalleri bu şekilde 5 veya 7 maçlık serilerle oynamak daha heyecanlı olur. Yerel ligler, uzun sezon ve play-offları düşünürsek bu mümkün değil.