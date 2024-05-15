Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius'tan Final Four açıklaması: Ergin Ataman'ı iyi tanıyoruz, kupayı kazanmaya gidiyoruz

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Fenerbahçe'de Sarunas Jasikevicius, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan medya gününde basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Panathinaikos ile eşleşmelerine değinen Jasikevicius, "Herhangi bir rakibe hazırlanır gibi hazırlanıyoruz. Rakip, bizim için önemli değil. Ergin Ataman'ı iyi tanıyoruz. Burada amacımız oyuncuları en iyi şekilde maça hazırlamak. Karşı tarafa da nasıl maç içinde zarar vereceğimizi planlamak istiyoruz." diye konuştu.

"BU KADAR GELİŞMEYİ BEKLEMİYORDUM"

Şu anda Final-Four'u çok fazla düşünmediklerini belirten Sarunas Jasikevicius, "Türkiye'de play-off turu başlıyor. Ligde önümüzde en az 2 maç daha var. İki farklı kadroyla çalışıyoruz. Oyuncuları diri tutmam lazım. Sonrasında rakiplerimizle ilgili detaylı çalışmalara başlayacağız." dedi.

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"RİBAUNTTA GELİŞTİK"

Oyunculara yaptığı dokunuşları dile getiren Litvanyalı koç, "İlk geldiğimde takım nerelerde zorlanıyor ve nerelerde iyi onu anlamaya çalıştım. Ribauntta ve savunmada sorunumuz vardı. Savunmada yeterince gelişemedik ama ribauntta geliştik. Hücumda da bu kadar iyi gelişeceğimiz düşünmüyordum." ifadelerini kullandı.

"KUPAYI KAZANMAYA GİDİYORUZ"

Eski takımı Panathinakos'la ilgili konuşan Jasikevicius, "Panathinakos'ta çok önemli şeyler yaşadım. Yazlarım Yunanistan'da geçiyor. Eşim ve çocuklarım da Yunan. Ne zaman onlarla karşılaşsam duygulanırım ama benim işime odaklanmam gerekiyor. Oraya kupayı kazanmaya gidiyoruz." diye konuştu.

NİGEL HAYES-DAVİS: "EN İYİ OYUNUMUZ NİSAN-MAYIS ARASIYDI"

Final-Four'da olmanın gurur verici olduğunu söyleyen Nigel Hayes-Davis, "Basketbol, dünyadaki en zor sporlardan bir tanesi. Monaco'ya karşı uzatmada 5. maçı kazanmak da müthiş bir şey. Bu güzel başarıyı elde etmek çok güzel. Oraya gidip kupayı kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bu sezon, iki koçla birlikte çalıştık. Avrupa'da basketbol, duygusal bir şekilde oynanıyor. Bazı şeyler oturmayınca da hemen eleştiriler başlıyor. Koç değişikliği sonrası adaptasyon zaman aldı. Birçok rekor kırdık. En iyi oyunumuzu da nisan ile mayıs aylarında oynadık ve bu durum takım için çok önemliydi." şeklinde konuştu.

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"CALATHES BÜYÜK MAÇLARIN ADAMI"

Nick Calathes'i çok sevdiğinden belirten Nigel Hayes-Davis, "Savunmadaki performansınızla hücumdaki performansınız paralel gitmeli. Maçlardan sonra yaptıklarıma ve yapamadıklarıma bakıyorum. Hayal ettiğim bir şeyin içindeyim. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Şu anda odak noktamız THY EuroLeague değil. Önümüzde Türkiye'de oynanacak maçlar var. Barcelona'da onunla birlikteyken kötü bir dönem yaşamıştım. Bana hep destek oldu. Koçun da söylediğine göre sayılarımın yüzde 60'ı onun sayesinde oldu. Gelmemiz üzerine eleştiriler yapıldı. Özellikle Calathes'in şutları çok eleştirildi. Kendisi çok mütevazıdır. Çok da iyi oyuncudur. Oynadığı her takımda da çok iyiydi. Kendisi büyük takımların ve büyük maçlarının adamıdır." dedi.

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"OYUNCULARLA BİRLİKTE AİLE GİBİYİZ"

Tamamen sezona odaklandığını belirten Calathes, "Ana hedeflerimizden bir tanesi Final-Four'a katılıp kupayı kazanmaktı. Final-Four hedefimizi gerçekleştirdik. Bundan dolayı çok mutluyuz. Jasikevicius, geldikten sonra daha iyi oldum. Koç, benim tarzımı biliyordu. Oyuncularla birlikte aile gibiyiz. Bu tür şeyler bizi başarıya taşıdı. Final-Four'da çok güçlü takımlar var. Panathinaikos, bütün sezon boyunca çok iyi oynadı. Real Madrid ve Olympiakos da çok iyi takım. Maçlardan dolayı çok heyecanlıyız." dedi.