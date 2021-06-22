Fenerbahçe Beko, milli oyuncu Metecan Birsen ile anlaşmaya vardı
Yeni sezon için kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'nın milli basketbolcusu Metecan Birsen ile anlaşmaya vardı.
Yeni sezon kadro planlamaları kapsamında son olarak Frutti Extra Bursaspor'dan Marial Shayoku'yu kadrosuna katan Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Metecan Birsen'i kadrosuna katıyor.
Fenerbahçe alt yapısından yetişen Metecan Birsen, yedi sezonluk ayrılık sonrasında Fenerbahçe Beko’ya dönüyor.
Bein spikeri İsmail Şenol, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda oyuncunun 2 Euroleague ekibini reddedip Fenerbahçe Beko'yu seçtiğini belirtti.
2015'te sarı lacivertli kulüpten ayrılan Metecan; Eskişehir Basket, İBB, Sakarya BŞB, Anadolu Efes formalarını giydikten sonra 2019'da Pınar Karşıyaka'ya geçmişti.