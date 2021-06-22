MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriFenerbahçe Beko, milli oyuncu Metecan Birsen ile anlaşmaya vardı
GeriBasketbol Fenerbahçe Beko, milli oyuncu Metecan Birsen ile anlaşmaya vardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
Haber Giriş: 22.06.2021 - 22:43 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko, milli oyuncu Metecan Birsen ile anlaşmaya vardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe Beko, milli oyuncu Metecan Birsen ile anlaşmaya vardı

Yeni sezon için kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'nın milli basketbolcusu Metecan Birsen ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezon kadro planlamaları kapsamında son olarak Frutti Extra Bursaspor'dan Marial Shayoku'yu kadrosuna katan Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Metecan Birsen'i kadrosuna katıyor.

Fenerbahçe alt yapısından yetişen Metecan Birsen, yedi sezonluk ayrılık sonrasında Fenerbahçe Beko’ya dönüyor.

Bein spikeri İsmail Şenol, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda oyuncunun 2 Euroleague ekibini reddedip Fenerbahçe Beko'yu seçtiğini belirtti.

2015'te sarı lacivertli kulüpten ayrılan Metecan; Eskişehir Basket, İBB, Sakarya BŞB, Anadolu Efes formalarını giydikten sonra 2019'da Pınar Karşıyaka'ya geçmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi