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Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı, Litvanya'ya alındı

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#Euroleague#Fenerbahçe#Maccabi Tel Aviv
Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı, Litvanyaya alındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 19:25

Euroleague yönetimi, 4 Ocak günü İstanbul'da oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçının güvenlik tedbirleri nedeniyle Litvanya'nın Panevezys şehrindeki Kalnapilio Arena'da oynanacağını açıkladı.

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Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Takımımız Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika arasında 4 Ocak Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanması gereken Turkish Airlines EuroLeague 19. hafta müsabakası, yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri dolayısıyla farklı bir ülkede oynanacaktır.

Tedbir odaklı verilen bu karar doğrultusunda, Kulübümüz ve EuroLeague yetkililerince yapılan araştırma ve görüşmeler neticesinde;

Müsabakaya yerel otoriteler tarafından bu müsabakanın oynanmasına izin verilen, ilgili tarihte uygunluğu bulunan ve EuroLeague müsabaka kriterlerini karşıyabilen Litvanya’nın Panevezys şehrindeki Kalnapilio Arena’nın ev sahipliği yapmasına karar verilmiştir.

Yerel saat ile 19.45’te oynanacak müsabaka taraftarlara açık olacaktır.

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Müsabakanın bilet satışı ve kombine sahiplerimizin bu karşılaşmanın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanamayacak olması dolayısıyla yaşayacakları mağduriyetin giderilmesi ile ilgili bilgilendirme resmi internet sitemizden yapılacaktır.

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#Euroleague#Fenerbahçe#Maccabi Tel Aviv

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