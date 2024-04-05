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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de play-off'u garantiledi!

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#Fenerbahçe#Euroleague#Basketbol
Fenerbahçe Beko, EuroLeaguede play-offu garantiledi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 00:02

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de normal sezonun bitimine 2 hafta kala play-off'a kalmayı garantiledi.

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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de 2023-2024 normal sezonunda bitime iki hafta kala play-off'a kaldı.

EuroLeauge'nin 33. haftasında Maccabi Tel Aviv, deplasmanda Barcelona'ya 92-89 kaybederken ikili averajda İsrail ekibinden önde olan Fenerbahçe Beko, play-off'u garantiledi.

Bu sonuçların ardından lider Real Madrid’in yanı sıra AS Monaco, Barcelona, Panathinaikos, Olimpiakos ve Fenerbahçe Beko, doğrudan Play-Off oynamaya hak kazandı.

Fenerbahçe Beko, organizasyonun 33’üncü haftasında yarın Play-In mücadelesi veren 10’uncu sıradaki Anadolu Efes’i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.

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#Fenerbahçe#Euroleague#Basketbol

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