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Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u farklı yendi!

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#Fenerbahçe#Aliağa Petkimspor#Basketbol
Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimsporu farklı yendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 22:37

Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Aliağa Petkimspor'u 102-72 yendi ve seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın en skorer ismi ise Fenerbahçe'de 16 sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis oldu.

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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisi ilk maçında Aliağa Petkimspor'u 102-72 mağlup etti.

Serinin ikinci maçı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde oynanacak.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Semih Vural, Kaan Büyükçil

FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 16, Calathes 13, Melih Mahmutoğlu 7, Sertaç Şanlı 12, Emre Ekşioğlu, Tarık Biberovic 11, Wilbekin 12, Sestina 12, Şehmus Hazer 14, Metecan Birsen, Pierre 5

ALİAĞA PETKİMSPOR: Zoriks 14, Yunus Sonsırma 4, Aldridge 3, Efianayi 11, Simmons 2, Mahir Ağva 12, Thomas 9, Yavuz Gültekin 13, Emre Tanışan 2, Murat Kağan Tor 2

1'İNCİ PERİYOT: 28-14

DEVRE: 54-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 79-52

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#Fenerbahçe#Aliağa Petkimspor#Basketbol

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