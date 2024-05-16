Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u farklı yendi!

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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisi ilk maçında Aliağa Petkimspor'u 102-72 mağlup etti.
Serinin ikinci maçı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde oynanacak.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Semih Vural, Kaan Büyükçil
FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 16, Calathes 13, Melih Mahmutoğlu 7, Sertaç Şanlı 12, Emre Ekşioğlu, Tarık Biberovic 11, Wilbekin 12, Sestina 12, Şehmus Hazer 14, Metecan Birsen, Pierre 5
ALİAĞA PETKİMSPOR: Zoriks 14, Yunus Sonsırma 4, Aldridge 3, Efianayi 11, Simmons 2, Mahir Ağva 12, Thomas 9, Yavuz Gültekin 13, Emre Tanışan 2, Murat Kağan Tor 2
1'İNCİ PERİYOT: 28-14
DEVRE: 54-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 79-52