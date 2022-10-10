Fenerbahçe Beko 2'de 2 yaptı

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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu ikinci maçında deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 85-80 yendi.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk maçında 2 Ekim Pazar günü konuk ettiği Bahçeşehir Koleji’ni 78-72 yendi.
MELİH MAHMUTOĞLU 4 BİN BARAJINI AŞTI
Fenerbahçe Beko’da kaptan Melih Mahmutoğlu karşılaşmanın 33’üncü dakikasında kaydettiği 9’uncu sayısıyla birlikte ligdeki 4 bin sayı barajını aşmış oldu.
Aktif oyuncular arasında Konyasporlu Cevher Özer’in (4.058) ardından ikinci sırada yer alan Melih Mahmutoğlu, 462 maçta 4 bin 2 sayıya ulaştı.
SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Özlem Yalman, Polat Parlak, İsmail Binbir
ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 10, Can Kurt, Harris 6, Eray Aydoğan, Kulvietis 13, Muhammet Ali Güneş, Metehan Akyel 3, Can Maxim Mutaf 14, Sajus 5, Rivers 18, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Tayfun Erülkü 9
FENERBAHÇE BEKO: Motley 16, Metecan Birsen 6, Şehmus Hazer 4, Wilbekin 18, Edwards 14, İsmet Akpınar, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu 11, Nigel Hayes Davis 3, Tarık Biberoviç, Guduric 10, Booker 3
1. PERİYOT: 17 - 25
DEVRE: 38 - 42
3. PERİYOT: 59 - 64