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Fenerbahçe Beko 2'de 2 yaptı

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#Fenerbahçe Beko#Basketbol Süper Ligi#Basketbol
Fenerbahçe Beko 2de 2 yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 21:13

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta kapanış maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 85-80 mağlup etti.

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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu ikinci maçında deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 85-80 yendi.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk maçında 2 Ekim Pazar günü konuk ettiği Bahçeşehir Koleji’ni 78-72 yendi.

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MELİH MAHMUTOĞLU 4 BİN BARAJINI AŞTI

Fenerbahçe Beko’da kaptan Melih Mahmutoğlu karşılaşmanın 33’üncü dakikasında kaydettiği 9’uncu sayısıyla birlikte ligdeki 4 bin sayı barajını aşmış oldu.

Aktif oyuncular arasında Konyasporlu Cevher Özer’in (4.058) ardından ikinci sırada yer alan Melih Mahmutoğlu, 462 maçta 4 bin 2 sayıya ulaştı.

SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Özlem Yalman, Polat Parlak, İsmail Binbir

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 10, Can Kurt, Harris 6, Eray Aydoğan, Kulvietis 13, Muhammet Ali Güneş, Metehan Akyel 3, Can Maxim Mutaf 14, Sajus 5, Rivers 18, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Tayfun Erülkü 9

FENERBAHÇE BEKO: Motley 16, Metecan Birsen 6, Şehmus Hazer 4, Wilbekin 18, Edwards 14, İsmet Akpınar, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu 11, Nigel Hayes Davis 3, Tarık Biberoviç, Guduric 10, Booker 3

1. PERİYOT: 17 - 25

DEVRE: 38 - 42

3. PERİYOT: 59 - 64


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