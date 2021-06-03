Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? Yeni tarih belli oldu!
Fenerbahçe Başkanlık seçimi hakkında araştırmalar pek çok taraftarın gündeminde yer alıyor. Mevcut Başkan Ali Koç'un yeniden aday olduğu seçimlerde başka adayların da olması bekleniyor. Peki, Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman?
Fenerbahçe Kulübü yeni seçim tarihini açıkladı. Fenerbahçe Kulübü, olağan seçimli genel kurulunun çoğunluğa bakılmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacağını açıkladı. İşte, Fenerbahçe Başkanlık seçimi hakkında son detaylar...
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ilki 5-6, ikincisi 12-13 Haziran tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulun, İçişleri Bakanlığının haziran ayı normalleşme tedbirlerindeki yasaklar nedeniyle bu tarihlerde yapılamayacağı belirtildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Tüzüğümüzün 21(4) maddesi uyarınca işbu toplantının geri bırakılmasına; bahsi geçen genelge ve yine tüzüğümüzün 21(5) maddesi hükmüne uygun olarak kulübümüz olağan seçimli genel kurul toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere, 18-19 Haziran tarihlerinde, saat 10.30'da, Ülker Stadyumu'nda yapılmasına karar verilmiştir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte yapılacaktır."