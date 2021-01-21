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GeriFutbol Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer ve fikstür açıklaması
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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2021 - 21:26 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer ve fikstür açıklaması

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1-1 berabere kaldıkları Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan Koç; "Ben Sivas'ı, Anadolu'nun Kadıköy'ü olarak tanımlarım. 3 puan almak için zor bir deplasman, soğuğu da eklediğimiz zaman zor olacağını biliyorduk. 1-1'in maçın hakkı olacağını düşünüyorum. Bu puanların değeri sezon sonunda daha da belli olacak." dedi.

"TFF'ye yardımcı olmamız lazım"

Maçın saat 19.00'da oynanmasının sorulması üzerine Koç, "Geçen hafta da söyledim. Maç saatleriyle ilgili talebimiz olmaz. Erzurum'da 4 derecede oynadık. Federasyona yardımcı olmak lazım. İnanılmaz yoğun takvimi ayarlamaya çalışıyorlar. Erken saatlerde 3-5 derece daha sıcak olacaktı ama tartışacak veya tenkit edecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Federasyonun bu konuda hakkını vermek lazım" ifadelerini kullandı.

Transfer açıklaması

"Mesut Özil ve Attila Szalai'nin transferlerinden sonra ayrılacak ve gelecek isimler olacak mı?" sorusuna "Ayrılacak da olacak, gelecek de olacak. İsimleri belli ama zamanı gelince açıklarız" yanıtını verdi.

 

Fenerbahçe Başkanı Ali Koçtan transfer ve fikstür açıklaması

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